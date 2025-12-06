Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 18

Minneapolis. Agentes federales arrestaron a una docena de personas en Minneapolis desde el inicio de una operación de aplicación de la ley esta semana centrada principalmente en inmigrantes de Somalia que viven irregularmente en Estados Unidos, pero menos de la mitad de los detenidos son originarios de ese país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que los agentes habían arrestado a 12 personas. De ellas, seis son mexicanas, cinco son de Somalia y una es de El Salvador.

Minneapolis-St. Paul, que tiene la comunidad somalí más grande del país, es el área en la que el gobierno del presidente, Donald Trump, se ha centrado para realizar deportaciones masivas tras realizar operaciones en Chicago, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte.

Esta semana, las autoridades de inmigración también llegaron a Nueva Orleans, donde los agentes de inmigración, dijeron, tienen la intención de arrestar hasta 5 mil personas.

En un comunicado, el ICE calificó a las 12 personas arrestadas como algunos de los “peores entre los peores criminales extranjeros ilegales”. Ocho de ellos habían sido acusados o condenados por delitos como agresión, fraude, violencia doméstica y conducir bajo la influencia de estupefacientes, señaló la agencia.