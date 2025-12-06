Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 17
Tegucigalpa. La fiscalía de Honduras inició una investigación urgente sobre las numerosas irregularidades denunciadas por diversos sectores en relación con las elecciones generales del pasado domingo.
El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, anunció que ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, dedicada a la persecución de delitos graves y de fuerte impacto social, ingresar de manera inmediata en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y recolectar pruebas y toda la evidencia necesaria que debe estar en poder de la fiscalía de Honduras.
Subrayó que estas acciones buscan investigar denuncias de conspiración y extorsión, y las acusaciones que se hicieron entre sí los tres consejeros del CNE, quienes no están respondiendo a los intereses del país.
Aseguró que el Ministerio Público no permitirá ningún atentado contra la voluntad popular ni la estabilidad democrática.
Zelaya declaró que en ese presunto complot participan nuevos actores, sumados a los involucrados en los hechos fraudulentos de la contienda de 2017, información en poder del ente investigativo.
En las últimas horas, Marlon Ochoa, magistrado del CNE, denunció que el sistema de transmisión de resultados preliminares de las elecciones fue hackeado, al mostrar inconsistencias en 86.6 por ciento de las actas, equivalente a más de 982 mil votos sin sustento biométrico (huella dactilar).
Ochoa aseveró que las fallas detectadas en el sistema no ofrecen ninguna certeza sobre los resultados electorales, especialmente en los niveles presidencial y de diputados, en los que, dice, se concentra el mayor riesgo de manipulación.
El candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla afirmó que la interferencia de último minuto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones del país dañó sus posibilidades de ganar y provocó su rezago a medida que avanzó el conteo de votos.
Nasralla señaló que “a mí me perjudicó porque yo iba ganando por bastante más diferencia”, al rechazar que Trump lo tachara de “comunista al límite”.
Declaró que sus sospechas de manipulación electoral se dispararon sobre las 3 de la mañana del jueves, cuando su equipo informó que la página en internet de los comicios se apagó repentinamente. Cuando volvió a estar en línea, “se habían invertido todos”.
Su estrecha ventaja se esfumó, dejándolo ligeramente por detrás, aunque reconoció que no tenía pruebas de que se hubieran cometido irregularidades.
La candidata oficialista a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, indicó que existió un “fraude electoral en marcha” con la injerencia directa de Trump, y un hackeo del sistema de transmisión de resultados.
El magistrado Ochoa acusó a la comunidad internacional de ignorar la “inédita” injerencia del magnate republicano en el proceso electoral del país.
Los resultados más recientes publicados ayer por la autoridad electoral mostraban a Nasralla con estrecha desventaja, con 39.47 por ciento de los votos, frente a 40. 20 por ciento de Asfura, con alrededor del 87 por ciento de las papeletas escrutadas. En el caso de Moncada, llevaba 19.31 por ciento de las preferencias.