Prensa Latina, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 17

Tegucigalpa. La fiscalía de Honduras inició una investigación urgente sobre las numerosas irregularidades denunciadas por diversos sectores en relación con las elecciones generales del pasado domingo.

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, anunció que ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, dedicada a la persecución de delitos graves y de fuerte impacto social, ingresar de manera inmediata en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y recolectar pruebas y toda la evidencia necesaria que debe estar en poder de la fiscalía de Honduras.

Subrayó que estas acciones buscan investigar denuncias de conspiración y extorsión, y las acusaciones que se hicieron entre sí los tres consejeros del CNE, quienes no están respondiendo a los intereses del país.

Aseguró que el Ministerio Público no permitirá ningún atentado contra la voluntad popular ni la estabilidad democrática.

Zelaya declaró que en ese presunto complot participan nuevos actores, sumados a los involucrados en los hechos fraudulentos de la contienda de 2017, información en poder del ente investigativo.

En las últimas horas, Marlon Ochoa, magistrado del CNE, denunció que el sistema de transmisión de resultados preliminares de las elecciones fue hackeado, al mostrar inconsistencias en 86.6 por ciento de las actas, equivalente a más de 982 mil votos sin sustento biométrico (huella dactilar).

Ochoa aseveró que las fallas detectadas en el sistema no ofrecen ninguna certeza sobre los resultados electorales, especialmente en los niveles presidencial y de diputados, en los que, dice, se concentra el mayor riesgo de manipulación.