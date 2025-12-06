▲ El mandatario propone un “reajuste” de la presencia militar de su país en la región. Foto Ap

Sábado 6 de diciembre de 2025

Nueva York y Washington., Monroe está presente, su “doctrina” resucitada, en la nueva Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que declara explícitamente que ese marco del siglo XIX (1823) será el aplicado al continente americano en pleno siglo XXI.

“Después de años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preminencia americana [estadunidense] en el hemisferio occidental, y para proteger a nuestra patria y nuestro acceso a sus geografías a través de la región”, afirma el documento oficial de la estrategia de seguridad de Estados Unidos, emitida ayer por la Casa Blanca.

“Negaremos a competidores no hemisféricos la habilidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de adueñarse o estratégicamente controlar bienes vitales en nuestro hemisferio”, afirma la “estrategia”.

Sostiene que “este ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe es una restauración de sentido común potente del poder estadunidense y sus prioridades, consistente con los intereses de seguridad estadunidense”.

En la introducción del documento oficial de 33 páginas, fechado en noviembre pero difundido ahora, el presidente Donald Trump escribe que en sus primeros nueve meses “hemos salvado a nuestra nación –y al mundo– del precipicio de la catástrofe y el desastre”, y que esta estrategia es “una ruta para asegurar que Estados Unidos permanezca como la nación más poderosa y exitosa en la historia humana, y el hogar de la libertad en la Tierra”.

“Estabilidad tolerable”

En la sección dedicada al hemisferio occidental (continente americano), donde se restablece la Doctrina Monroe, el gobierno de Trump afirma que continuará buscando que sus socios en la región controlen la migración y crear una “estabilidad tolerable”. Afirma que premiarán a gobiernos, partidos y movimientos en la región que “estén alineados con nuestros principios y estrategia”.

Propone además un “reajuste” de la presencia militar estadunidense en la región para enfrentar “amenazas urgentes” en este hemisferio, dedicada a controlar la migración y el narcotráfico. Más aún, propone “despliegues enfocados para asegurar la frontera y derrotar a cárteles, incluyendo el uso de fuerza letal cuando sea necesario”.