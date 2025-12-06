Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 23

Morelia, Mich., Trabajadores de la Secretaría de Salud estatal mantuvieron ayer tomadas oficinas públicas y realizaron bloqueos en calles de la capital michoacana, por quinto día consecutivo, para exigir mejores prestaciones y la igualdad de salarios con las instituciones médicas federales.

Los dirigentes de los sindicatos de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud, Guadalupe Pichardo Escobedo; de Trabajadores y Profesionales de la Salud, Josefina Molina Ponce y de Médicos, Enfermeras y Trabajadores Administrativos, Pablo Figueroa Martínez, declararon que “ante la falta de diálogo nos obligan a continuar con las protestas”.

Precisaron que están a la espera de una mesa de trabajo que Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de gobierno, no ha confirmado.

En conferencia de prensa, explicaron que en los cinco días de su movilización algunos diputados los han escuchado, por lo que esperan también que se suba el punto de acuerdo para que los recursos sean etiquetados con el fin de brindar seguridad laboral a los 3 mil 500 trabajadores de los programas eventuales.