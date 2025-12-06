Estados
Michoacán: trabajadores de la salud mantienen tomadas oficinas
Michoacán: trabajadores de la salud mantienen tomadas oficinas

Cumplen miles de empleados cinco días de movilización para demandar al estado prestaciones de ley y mejora salarial

Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 23

Morelia, Mich., Trabajadores de la Secretaría de Salud estatal mantuvieron ayer tomadas oficinas públicas y realizaron bloqueos en calles de la capital michoacana, por quinto día consecutivo, para exigir mejores prestaciones y la igualdad de salarios con las instituciones médicas federales.

Los dirigentes de los sindicatos de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud, Guadalupe Pichardo Escobedo; de Trabajadores y Profesionales de la Salud, Josefina Molina Ponce y de Médicos, Enfermeras y Trabajadores Administrativos, Pablo Figueroa Martínez, declararon que “ante la falta de diálogo nos obligan a continuar con las protestas”.

Precisaron que están a la espera de una mesa de trabajo que Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de gobierno, no ha confirmado.

En conferencia de prensa, explicaron que en los cinco días de su movilización algunos diputados los han escuchado, por lo que esperan también que se suba el punto de acuerdo para que los recursos sean etiquetados con el fin de brindar seguridad laboral a los 3 mil 500 trabajadores de los programas eventuales.

Los inconformes señalaron que se requiere un presupuesto anual de 241 millones de pesos para que esos miles de empleados tengan las prestaciones de ley, como el aguinaldo y prima vacacional, entre otras.

No afectan la atención de pacientes

Indicaron que las protestas continuaran afuera del recinto legislativo, de la Secretaría de Finanzas y de otras instituciones públicas, aunque aclararon que se sigue dando atención en hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud de la entidad.

Puntualizaron que el diálogo institucional permanece detenido hasta que el Poder Ejecutivo estatal y los sindicatos acuerden mesas de negociación.

