Padre del joven insiste en que investiguen a oficiales, ya que hay videos que muestran que tuvieron detenido a su hijo
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 23
Cuautitlán Izcalli, Méx., Luis Cisneros Arellano, padre de Jeshua Cisneros, de 18 años, desaparecido el 13 de noviembre, fue rociado ayer en el rostro con gas lacrimógeno por un policía municipal embozado, cuando realizaba un acto de protesta en esta demarcación para exigir resultados a las autoridades para localizar a su hijo.
La mañana de ayer, familiares y amigos del joven se manifestaron y distribuyeron boletines de búsqueda en la avenida Jorge Jiménez Cantú, afuera del parque de Las Esculturas, donde el presidente municipal Daniel Serrano Palacios rendía su primer Informe de actividades.
En entrevista, Luis Cisneros explicó que a las 9 horas todos se concentraron afuera del lugar y hubo un momento en que dos de sus familiares ingresaron al parque, pero fueron rodeados por los uniformados y, dice, se alarmó.
“Desde afuera vi como los agentes de inmediato rodearon y jalaron a mi hermana y a mi primo, quise entrar para evitar que los agredieran, traté de brincar una reja, en ese momento un efectivo vino directo hacia mí y lanzó gas lacrimógeno a mi rostro, mis familiares lavaron mi cara con agua, pero tengo ardor en la piel y ojos.”
Precisó que presentará una denuncia por lo que consideró abuso de autoridad, pues lo único que quiere es ayuda para localizar con vida a Jeshua, y que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) haya avances en las indagatorias.
“Mi familia no duerme, no comemos, no trabajamos. Nuestra vida es un dolor constante, es terrible lo que estamos viviendo y solamente queremos una investigación seria; que no nos digan en la fiscalía que mi hijo desapareció por arte de magia”, externó.
Cisneros Arellano aseguró que cuenta con la grabación de un testigo y declaraciones de que la noche del 13 de noviembre policías estatales tenían sometido al joven sobre el cofre de una camioneta oficial, que incluso un policía revisaba su mochila, por ello para aclarar sospechas exigen se investigue a elementos de la Secretaría de Seguridad del estado de México.
Ayer, los manifetantes bloquearon sólo unos momentos la avenida Jorge Jiménez Cantú y poco después se retiraron.
La Jornada solicitó la versión oficial de lo sucedido a la oficina de comunicación social de la alcaldía de Cuatitlán Izcalli pero hasta anoche no hubo respuesta oficial al respecto.