▲ Luis Cisneros Arellano, padre de Jeshua, joven desaparecido en Cuatitlán Izcalli (izquierda), al ser rociado con gas lacrimógeno por un agente municipal durante una manifestación. Foto Captura de video de redes sociales

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 23

Cuautitlán Izcalli, Méx., Luis Cisneros Arellano, padre de Jeshua Cisneros, de 18 años, desaparecido el 13 de noviembre, fue rociado ayer en el rostro con gas lacrimógeno por un policía municipal embozado, cuando realizaba un acto de protesta en esta demarcación para exigir resultados a las autoridades para localizar a su hijo.

La mañana de ayer, familiares y amigos del joven se manifestaron y distribuyeron boletines de búsqueda en la avenida Jorge Jiménez Cantú, afuera del parque de Las Esculturas, donde el presidente municipal Daniel Serrano Palacios rendía su primer Informe de actividades.

En entrevista, Luis Cisneros explicó que a las 9 horas todos se concentraron afuera del lugar y hubo un momento en que dos de sus familiares ingresaron al parque, pero fueron rodeados por los uniformados y, dice, se alarmó.

“Desde afuera vi como los agentes de inmediato rodearon y jalaron a mi hermana y a mi primo, quise entrar para evitar que los agredieran, traté de brincar una reja, en ese momento un efectivo vino directo hacia mí y lanzó gas lacrimógeno a mi rostro, mis familiares lavaron mi cara con agua, pero tengo ardor en la piel y ojos.”

Precisó que presentará una denuncia por lo que consideró abuso de autoridad, pues lo único que quiere es ayuda para localizar con vida a Jeshua, y que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) haya avances en las indagatorias.