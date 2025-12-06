Clientes de Durango recuperan su dinero
Arrestan en Nuevo León a Ivy Janeth N por el robo de más de 20 mdp
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 23
La ex gerente de una sucursal del banco Santander fue detenida por la presunta defraudación a personas de la tercera edad por un monto superior a 20 millones de pesos, luego de haber sido denunciada por la propia empresa bancaria, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
El banco indicó que todos los clientes defraudados recibieron la devolución de su dinero; además proporcionó los elementos necesarios para ayudar a la aprehensión de la mujer por el delito de robo.
Las denuncias comenzaron en agosto del año pasado, cuando un usuario de la institución privada, ubicada en la plaza comercial Paseo Durango, detectó que su cuenta estaba vacía.
Tras informar sobre el fraude y con el apoyo de la entidad financiera, elementos del Ministerio Público Federal detuvieron a Ivy Janeth N, quien desde 2011 hasta 2024 se desempeñó como directora de esa sucursal.
La acusada fue aprehendida la tarde del jueves en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y posteriormente la trasladaron a Durango, a donde arribó la mañana de ayer para enfrentar su proceso judicial, precisó la SSP.
El caso salió a la luz a principios de agosto de 2024, cuando se activó un protocolo por un posible fraude tras la desaparición de una suma considerable de dinero en la cuenta de un adulto mayor. El hijo del afectado detectó el faltante y denunció la situación; acusó que habían vivido una mala experiencia al percatarse del retiro irregular de fondos, pero que les fueron restituidos.
Tras ese primer señalamiento, surgieron otras quejas que apuntaban a la misma empleada, pues ella atendió directamente a los cuentahabientes perjudicados. Después de que se hicieron públicas las acusaciones, la mujer desapareció de la ciudad.
Empresa financiera responde a cuentahabientes
Al solicitar la opinión de la institución bancaria, Santander respondió que “en cuanto se tuvo conocimiento del abuso de la ex ejecutiva en contra de nuestros clientes, el banco actuó para responder a la confianza que ellos depositaron en nosotros, lo que dimos a conocer desde el año pasado cuando se hicieron públicos los hechos”.
Asimismo, refirió que “de manera expedita iniciamos una denuncia en contra de la ex colaboradora a fin de que respondiera por sus actos, aportando a la autoridad todos los elementos de que disponíamos, lo que derivó en su captura, el jueves”.
Comunicó que “se procedió a la devolución inmediata e íntegra de los recursos a los clientes a quienes engañó, por lo que no perdieron su patrimonio ni fueron afectados.
La imputada quedó a disposición de la autoridad judicial que la requería, donde enfrentará cargos por un presunto delito del fuero federal.