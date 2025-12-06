Saúl Maldonado y Alejandro Alegría

Corresponsal y Reportero

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 23

La ex gerente de una sucursal del banco Santander fue detenida por la presunta defraudación a personas de la tercera edad por un monto superior a 20 millones de pesos, luego de haber sido denunciada por la propia empresa bancaria, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

El banco indicó que todos los clientes defraudados recibieron la devolución de su dinero; además proporcionó los elementos necesarios para ayudar a la aprehensión de la mujer por el delito de robo.

Las denuncias comenzaron en agosto del año pasado, cuando un usuario de la institución privada, ubicada en la plaza comercial Paseo Durango, detectó que su cuenta estaba vacía.

Tras informar sobre el fraude y con el apoyo de la entidad financiera, elementos del Ministerio Público Federal detuvieron a Ivy Janeth N, quien desde 2011 hasta 2024 se desempeñó como directora de esa sucursal.

La acusada fue aprehendida la tarde del jueves en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y posteriormente la trasladaron a Durango, a donde arribó la mañana de ayer para enfrentar su proceso judicial, precisó la SSP.

El caso salió a la luz a principios de agosto de 2024, cuando se activó un protocolo por un posible fraude tras la desaparición de una suma considerable de dinero en la cuenta de un adulto mayor. El hijo del afectado detectó el faltante y denunció la situación; acusó que habían vivido una mala experiencia al percatarse del retiro irregular de fondos, pero que les fueron restituidos.