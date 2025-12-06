Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 22

La bancada del PT en la Cámara de Diputados llevará ante el Comité de Ética legislativa el caso de conducta reprochable de su correligionario Wblester Santiago Pineda, para demostrar que “no hay tolerancia con las conductas equivocadas, por más encumbrados que estén”, señaló el coordinador parlamentario del partido, Reginaldo Sandoval Flores.

Como informó La Jornada, un video dado a conocer en días recientes muestra a Santiago en presunto estado de ebriedad mientras amenaza y trata de agredir a personal de seguridad de un centro comercial en Metepec, estado de México, donde además causó daños materiales.

En los hechos también participó Ariel Juárez Rodríguez, ex director de la Junta de Caminos del gobierno mexiquense, quien se vio obligado a renunciar la noche del miércoles a ese cargo tras una reunión con la mandataria local, Delfina Gómez.

El episodio incluso mereció que la presidenta Claudia Sheinbaum se refiriera al tema en su conferencia matutina, en la que pidió que la Secretaría de la Contraloría estatal revisara “si es que (ambos) cometieron alguna falta o hay algún acto de corrupción”.