Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 22
La bancada del PT en la Cámara de Diputados llevará ante el Comité de Ética legislativa el caso de conducta reprochable de su correligionario Wblester Santiago Pineda, para demostrar que “no hay tolerancia con las conductas equivocadas, por más encumbrados que estén”, señaló el coordinador parlamentario del partido, Reginaldo Sandoval Flores.
Como informó La Jornada, un video dado a conocer en días recientes muestra a Santiago en presunto estado de ebriedad mientras amenaza y trata de agredir a personal de seguridad de un centro comercial en Metepec, estado de México, donde además causó daños materiales.
En los hechos también participó Ariel Juárez Rodríguez, ex director de la Junta de Caminos del gobierno mexiquense, quien se vio obligado a renunciar la noche del miércoles a ese cargo tras una reunión con la mandataria local, Delfina Gómez.
El episodio incluso mereció que la presidenta Claudia Sheinbaum se refiriera al tema en su conferencia matutina, en la que pidió que la Secretaría de la Contraloría estatal revisara “si es que (ambos) cometieron alguna falta o hay algún acto de corrupción”.
En entrevista con La Jornada, Reginaldo Sandoval admitió que lo ocurrido con Santiago “dejó en la militancia una sensación de enojo. Nosotros somos guías, ejemplo de que queremos una transformación profunda de la socie-dad y de la conducta de la clase política”.
Por lo anterior, sostuvo, “debemos hacer el esfuerzo de caminar de manera intachable, para marcar la diferencia respecto de políticos fantoches, prepotentes, abusivos y autoritarios de otras administraciones. Nosotros queremos funcionarios humildes, sencillos, que tengan una conducta ejemplar, no una reprochable”.
Sandoval adelantó: “vamos a plantear recursos ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados” a fin de que dicha instancia analice cómo sancionar a su correligionario Santiago.
Asimismo, indicó que como representante de su instituto político, “vamos a poner un recurso en las instancias estatutarias del partido”.