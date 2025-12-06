Quitaron el programa Sembrando Vida // No hay maestros ni médicos en las comunidades, reclaman a las autoridades
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 22
Chilpancingo, Gro., Comisarios y pobladores de 66 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, de la Tierra Caliente de Guerrero, anunciaron que volverán a sembrar amapola para sobrevivir porque no reciben apoyo de las autoridades.
Pidieron el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues “a siete años de la llegada de la llamada Cuarta Transformación, en los pueblos de la Sierra seguimos igual; en la pobreza, sin oportunidades de vida, de educación y con el campo olvidado”.
En un comunicado, informaron que, “desde hace meses quitaron el programa Sembrando Vida en varias localidades de estos municipios, y nos afecta porque la mayoría dejamos de sembrar amapola y apostamos a ese proyecto que creímos cambiaría el futuro de nuestros pueblos”.
Sin embargo, “hoy ante la necesidad, cientos de campesinos hemos regresado a la siembra porque no nos queda otra alternativa para sobrevivir”.
Indicaron que el pasado miércoles “las autoridades de 66 pueblos nos reunimos en la comunidad de Lindavista, de San Miguel Totolapan, y acordamos que no dejaremos que el Ejército Mexicano corte nuestras plantas, hasta que haya una respuesta y atención a nuestras comunidades.
“En los gobiernos pasados, para que nos hicieran caso reteníamos a los soldados y (en ocasiones anteriores) nos hemos armado para defendernos de la delincuencia, pero somos hombres y mujeres de paz”, aseguraron.
Acusaron que “el 3 de diciembre, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda visitaría la comunidad de Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, donde se iban a tratar temas de importancia; estábamos entusiasmados, pero días antes, como siempre, nos suspendieron la actividad”.
Los labriegos expresaron que están desesperados porque a sus comunidades no llegan maestros para educar a sus hijos, ni doctores para atender la salud de los probladores, además de que los caminos están destruidos. “Se le debe dinero a los trabajadores que están abriendo los caminos y por no pagarles, dejaron de laborar”.
“Presidenta, la verdad, como pueblos no nos queda más que tomar las carreteras y protestar, porque hemos visto que sólo así nos responden. Su delegado del Bienestar, Iván Hernández, no nos atiende y tampoco nos contesta, al contrario, se casó e hizo fiesta en medio de la tempestad. De verdad necesitamos que responda a nuestras demandas”.