Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 22

Chilpancingo, Gro., Comisarios y pobladores de 66 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, de la Tierra Caliente de Guerrero, anunciaron que volverán a sembrar amapola para sobrevivir porque no reciben apoyo de las autoridades.

Pidieron el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues “a siete años de la llegada de la llamada Cuarta Transformación, en los pueblos de la Sierra seguimos igual; en la pobreza, sin oportunidades de vida, de educación y con el campo olvidado”.

En un comunicado, informaron que, “desde hace meses quitaron el programa Sembrando Vida en varias localidades de estos municipios, y nos afecta porque la mayoría dejamos de sembrar amapola y apostamos a ese proyecto que creímos cambiaría el futuro de nuestros pueblos”.

Sin embargo, “hoy ante la necesidad, cientos de campesinos hemos regresado a la siembra porque no nos queda otra alternativa para sobrevivir”.

Indicaron que el pasado miércoles “las autoridades de 66 pueblos nos reunimos en la comunidad de Lindavista, de San Miguel Totolapan, y acordamos que no dejaremos que el Ejército Mexicano corte nuestras plantas, hasta que haya una respuesta y atención a nuestras comunidades.