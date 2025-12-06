▲ En el entroque del municipio de Juan Ranulfo Escudero hubo una trifulca entre los manifestantes y conductores que solicitaban pasar. Foto La Jornada

Sergio Ocampo y Héctor Briseño

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 22

Por más de siete horas, unos 200 pobladores provenientes de varias comunidades del municipio de Juan Ranulfo Escudero (Tierra Colorada) en la zona centro de Guerrero, bloquearon en su totalidad la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal, con el fin de exigir la construcción o remodelación del hospital básico comunitario de Xaltianguis, diversas obras públicas y la entrega de las tarjetas del Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que debieron recibir en septiembre pasado por parte de la delegación del Bienestar.

Al menos dos conductores resultaron lesionados, cuando al pedir que los dejaran pasar, terminaron a golpes con un grupo de los manifestantes.

Debido al cierre, se formó una fila de varios kilómetros de vehículos particulares, transporte de carga y de pasajeros, en ambos sentidos.

La Autopista del Sol, como todo comienzo del fin de semana, registraba una cifra pico de usuarios.

Los inconformes demandaron la destitución del delegado del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, a quien señalan “por incumplimiento de sus promesas de apoyo, y por ‘esconderse’” cuando lo buscan en su oficina en Chilpancingo.