Trastornan actividades de miles de conductores
Habitantes de la zona rural de Acapulco reprochan la falta de inversión social
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 22
Por más de siete horas, unos 200 pobladores provenientes de varias comunidades del municipio de Juan Ranulfo Escudero (Tierra Colorada) en la zona centro de Guerrero, bloquearon en su totalidad la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal, con el fin de exigir la construcción o remodelación del hospital básico comunitario de Xaltianguis, diversas obras públicas y la entrega de las tarjetas del Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que debieron recibir en septiembre pasado por parte de la delegación del Bienestar.
Al menos dos conductores resultaron lesionados, cuando al pedir que los dejaran pasar, terminaron a golpes con un grupo de los manifestantes.
Debido al cierre, se formó una fila de varios kilómetros de vehículos particulares, transporte de carga y de pasajeros, en ambos sentidos.
La Autopista del Sol, como todo comienzo del fin de semana, registraba una cifra pico de usuarios.
Los inconformes demandaron la destitución del delegado del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, a quien señalan “por incumplimiento de sus promesas de apoyo, y por ‘esconderse’” cuando lo buscan en su oficina en Chilpancingo.
Recriminaron que las autoridades no cumplieron lo pactado tras un cierre carretero que efectuaron hace cinco meses, en el que solicitaron a los gobiernos estatal y federal diferentes obras para los poblados de Xaltianguis, Pablo Galeana, El Ciruelar, Puente de Fierro, La Calera y Las Marías, entre otras, pertenecientes al municipio de Acapulco.
Demandaron avances en el proyecto del nosocomio de Xaltianguis, que está deteriorado debido al paso de los años y sin insumos médicos. También solicitaron la construcción del mercado municipal, seguridad en autopistas, la rehabilitación de caminos artesanales y carreteras, introducción de electrificación y agua potable, reparación de planteles escolares y una planta tratadora de aguas residuales.
Alrededor de las 15 horas los habitantes retiraron la protesta que comenzaron a la 8 de la mañana, luego que una comisión se reunió con autoridades del gobierno estatal en Chilpancingo, a fin de acordar soluciones a sus demandas.