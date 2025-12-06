▲ En la imagen de la izquierda, agricultores de Ciudad Juárez, Chihuahua, antes de permitir el cruce a los puentes internacionales de Zaragoza y Tornillo. A la derecha, tractocamiones varados en la ruta de Calexico a Mexicali, Baja California. Foto Cuartoscuro y Julieta M. Nevarez / Border Zoom

Jesús Estrada y Antonio Heras

Corresponsales y La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 21

Tal como acordaron con la Secretaría de Gobernación, agricultores de Chihuahua liberaron la mañana de ayer los cruces internacionales que mantenían bloqueados desde el miércoles: el de Palomas, municipio de Ascensión; el de San Jerónimo-Santa Teresa y los puentes Córdova de las Américas, Zaragoza y Guadalupe-Tornillo, en Ciudad Juárez.

Los productores exigían que sus planteamientos fueran incluidos en la minuta de la nueva Ley General de Aguas y de las reformas a Ley de Aguas Nacionales aprobadas el jueves en la Cámara de Diputados y el Senado.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó anoche que la única manifestación que continuaba era un bloqueo parcial en la carretera 45 tramo Delicias-Camargo, donde los inconformes daban paso libre en las casetas a los vehículos.

La noche del jueves, la regidora morenista del municipio de Juárez, María Dolores Adame Alvarado, denunció que los agricultores retuvieron a simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la caseta de peaje Saucillo y poncharon las llantas de los dos autobuses donde viajaban hacia el mitin de este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México.

Según la funcionaria, a bordo de las dos unidades iban 65 personas, incluida ella, quienes fueron retenidas desde las 4 de la tarde hasta después de las 10 de la noche.

Al mediodía del viernes, el último puente internacional liberado en el estado fue Zaragoza-Ysleta, donde productores de la comunidad LeBarón insistían en permanecer, pero fueron confrontados por decenas de transportistas.

También la tarde del jueves, los LeBarón se vieron obligados a abrir durante tres horas la garita San Jerónimo-Santa Teresa, por la presión de conductores de camiones de carga.

Cultivadores de la región y de la comunidad menonita, que se quedaron varados en el acceso a la aduana, reprocharon a sus propios vecinos que la protesta era ilegítima.

En una de las discusiones, videograbada por un diario local y que ha circulado en redes sociales, los choferes amagaron con retirar por la fuerza los tractores de los LeBarón.

El operador menonita Juan Blatz acusó a los manifestantes de hipócritas por utilizar el cristianismo para justificar la afectación a terceros con el bloqueo de cruces fronterizos.

Acusó la existencia de “un chingo de pozos chuecos”, abiertos cuando las autoridades dieron los folios 8 en su momento. “Sabemos, quienes trabajamos de proveedores de sistemas de riego, que ustedes hicieron transa; simularon pozos y tomaron fotografías para recibir los permisos y perforar más profundo.

“Nunca me imagine que tanto menonita cristiano estuviera haciendo este caos aquí en México, le ruegan a Dios por lluvia, Dios les da todo y ésta es la forma de su agradecimiento. Yo también soy menonita, soy cristiano, pero no hipócrita”, enfatizó.

En un mensaje público, los manifestantes explicaron que su retiro de la protesta “se trató de un compromiso y es un símbolo de que honramos la palabra, pero este movimiento va a seguir porque la defensa del campo nunca va a terminar”.