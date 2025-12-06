En Baja California mantienen la protesta por la Ley de Aguas
Reprochan conductores afectados que en la región hay quienes abusan de concesiones para riego
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 21
Tal como acordaron con la Secretaría de Gobernación, agricultores de Chihuahua liberaron la mañana de ayer los cruces internacionales que mantenían bloqueados desde el miércoles: el de Palomas, municipio de Ascensión; el de San Jerónimo-Santa Teresa y los puentes Córdova de las Américas, Zaragoza y Guadalupe-Tornillo, en Ciudad Juárez.
Los productores exigían que sus planteamientos fueran incluidos en la minuta de la nueva Ley General de Aguas y de las reformas a Ley de Aguas Nacionales aprobadas el jueves en la Cámara de Diputados y el Senado.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó anoche que la única manifestación que continuaba era un bloqueo parcial en la carretera 45 tramo Delicias-Camargo, donde los inconformes daban paso libre en las casetas a los vehículos.
La noche del jueves, la regidora morenista del municipio de Juárez, María Dolores Adame Alvarado, denunció que los agricultores retuvieron a simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la caseta de peaje Saucillo y poncharon las llantas de los dos autobuses donde viajaban hacia el mitin de este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México.
Según la funcionaria, a bordo de las dos unidades iban 65 personas, incluida ella, quienes fueron retenidas desde las 4 de la tarde hasta después de las 10 de la noche.
Al mediodía del viernes, el último puente internacional liberado en el estado fue Zaragoza-Ysleta, donde productores de la comunidad LeBarón insistían en permanecer, pero fueron confrontados por decenas de transportistas.
También la tarde del jueves, los LeBarón se vieron obligados a abrir durante tres horas la garita San Jerónimo-Santa Teresa, por la presión de conductores de camiones de carga.
Cultivadores de la región y de la comunidad menonita, que se quedaron varados en el acceso a la aduana, reprocharon a sus propios vecinos que la protesta era ilegítima.
En una de las discusiones, videograbada por un diario local y que ha circulado en redes sociales, los choferes amagaron con retirar por la fuerza los tractores de los LeBarón.
El operador menonita Juan Blatz acusó a los manifestantes de hipócritas por utilizar el cristianismo para justificar la afectación a terceros con el bloqueo de cruces fronterizos.
Acusó la existencia de “un chingo de pozos chuecos”, abiertos cuando las autoridades dieron los folios 8 en su momento. “Sabemos, quienes trabajamos de proveedores de sistemas de riego, que ustedes hicieron transa; simularon pozos y tomaron fotografías para recibir los permisos y perforar más profundo.
“Nunca me imagine que tanto menonita cristiano estuviera haciendo este caos aquí en México, le ruegan a Dios por lluvia, Dios les da todo y ésta es la forma de su agradecimiento. Yo también soy menonita, soy cristiano, pero no hipócrita”, enfatizó.
En un mensaje público, los manifestantes explicaron que su retiro de la protesta “se trató de un compromiso y es un símbolo de que honramos la palabra, pero este movimiento va a seguir porque la defensa del campo nunca va a terminar”.
Exigen atención especial al Valle de Mexicali
Productores agrícolas del Valle de Mexicali mantenían ayer el bloqueo a la garita comercial entre Mexicali y Calexico, California, en protesta por las legislaciones aprobadas en el Congreso de la Unión. La medida, iniciada el jueves, continuó interrumpiendo el cruce de mercancías hacia Estados Unidos.
La movilización, dijeron, permanecerá hasta el lunes cuando sostengan una reunión con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El secretario de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego y presidente del Distrito 014, Juan Carlos Fierro, explicó que el caso de este distrito es único en el país porque sus usuarios reciben agua del río Colorado, procedente de Estados Unidos, cuyas dotaciones anuales responden a un tratado internacional vigilado por la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA).
“No somos criminales sino agricultores que proveemos alimentos al país y nos tratan peor que narcotraficantes, porque ahora está más penado tomar agua que cometer un crimen”, consideró el dirigente.
“El agua y las tierras son derechos que se nos otorgaron desde 1937, y lo único que buscamos es conservar nuestro patrimonio”, indicó al referirse al acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas, quien repartió las tierras de Baja California que estaban en manos de estadunidenses.
Señaló que no tomaron en cuenta sus propuestas planteadas en las mesas de diálogo. “Explicamos a la Conagua y a los diputados, pero no cumplieron”.
El agua del Distrito 014, reiteró Fierro, “viene de Estados Unidos por ese tratado internacional, la usamos en actividades agrícolas y urbanas de Mexicali, además de cederla también a las ciudades de Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito”.
Debido al cerco, los transportistas desviaron su ruta para cruzar sus mercancías por las garitas de Tijuana y de San Luis Río Colorado, Sonora, dio a conocer la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en Mexicali.
Según registros de la Canacar, a diario cruzan por dicho puente un promedio de mil 800 unidades de carga hacia California. Las otras dos garitas comerciales son la de Mesa de Otay, en Tijuana, y la de Tecate.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mexicalense calculó, en tanto, pérdidas económicas por 100 millones de pesos por cada día que deje de operar el cruce fronterizo.
Durante su protesta, los productores corearon “¡Que chingue a su madre Samaniego!”, en referencia al diputado federal José Samaniego, quien se comprometió a ser la voz de los agricultores.
Molestos al conocerse las modificaciones a la ley, dijeron que los legisladores “al final se limpiaron con los acuerdos y metieron lo que les dio su gana”.