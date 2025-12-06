La legendaria banda agotó la primera de 5 fechas en el Palacio de los Deportes
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. a27
En un escenario giratorio de 360 grados, con pantallas y espectaculares proyecciones, Caifanes logró anoche la pleitesía de 22 mil aliados que agotaron taquilla en el Palacio de los Deportes, en la primera de cinco fechas que protagonizarán este mes en el recinto de Iztacalco.
A las 21 horas comenzaron a organizarse las olas humanas, que se observaron ondulantes de un extremo a otro del domo de cobre; en las gradas, los cuerpos se levantaron de sus asientos provocando la algarabía y una temprana fiesta.
Pero fue a las 21:16 cuando la legendaria banda, encabezada por por el cantante y compositor Saúl Hernández, provocó que se iluminara el recinto con las luces blancas de miles de celulares. La reverencia del frontman a su público fue inmediata y se escucharon los acordes de Aquí no es así.
No hubo necesidad de más: las miles de voces se sumaron a la de Hernández en la letra. El coro fue unánime; brincos y baile se observaron en diversos puntos de la pista. Las rolas siguieron enlazadas. Para que no digas que no pienso en ti, momento en que el mítico vocalista colocó la bandera mexicana en el portamicrófono.
Tras interpretar Detrás de ti, Hernández agradeció a sus aliados: “el aplauso es para ti, raza”; la banda continuó con Detrás de los cerros y Miedo. “Antes que muera, déjame amarte en vida, hasta que el cielo se caiga por nosotros” acompañó el multitudinario coro al chamán que hizo del ritual una catarsis.
En Miércoles de ceniza, las pantallas y la plataforma giratoria permitieron contemplar la maestría de André en la batería, al igual que Rentería con su bajo, Baills en la guitarra y Herrera con los teclados y el sax. Se observó la dedicación, disciplina y concentración de cada uno de los músicos que estuvieron al descubierto, hasta casi sentir su respiración.
Homenaje a las mujeres
En esta festiva velada fue una constante el homenaje a las mujeres. Se observaron en imágenes a las escritoras Elena Poniatowska, Graciela Iturbide, Rosario Castellanos, Elena Garro, Margarita Michelena y Valeria Luiselli. También se escuchó “ni una más”, en referencia a los feminicidios que continúan sucediendo en el país, junto con el video del himno feminista Canción sin miedo, de Vivir Quintana. Hernández no olvidó su frase: “Se necesitan más hombres y menos machos”.
Los dioses ocultos, De noche todos los gatos son pardos, Cuéntame tu vida, Mátenme por que me muero, Nubes, Viento, No dejes que y Afuera hicieron la noche de todos; no hubo alma que no disfrutara.
Con Antes de que nos olviden, Pachuco, Te lo pido por favor, La célula que explota y La negra Tomasa la banda se despidió de una noche de júbilo y felicidad, que tendrá otras repeticiones en el último mes del año. Caifanes provocó el éxtasis con sus inmortales canciones, que son himnos y banda sonora de varias generaciones. Hubo niños, jóvenes y adultos en el inmueble; familias, parejas, fanáticos solitarios y uno que otro abandonado: todos gozaron con cada una de las rolas de la agrupación.
Miles de seguidores de pie y muchos más alrededor del epicentro musical, que parecía una especie de nave intergalactica, se rencontraron con “la banda de sus amores”.
Playeras, gorras, pulseras, sudaderas y hasta paliacates con el emblemático logo de Caifanes predominaron tanto en pista como en las gradas, como si fuera el uniforme solicitado para la ocasión.
Este año, Caifanes impactó en la edición 25 del Festival Vive Latino. La agrupación también “se sacó la espina” en un concierto gratuito el pasado 15 de septiembre, en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.
También consiguieron dos sold outs en el Auditorio Nacional en mayo, al igual que en innumerables recintos nacionales e internacionales.
Este mes, que está a punto de concluir con el 2025, colgó el cartel de agotado en cuatro de las cinco fechas programadas en el domo de cobre.
Además de anoche, los músicos estarán sobre el mismo escenario hoy y mañana; regresarán los próximos 20 y 21. Para la última fecha todavía hay boletos disponibles. Hacia 2026, el quinteto ya tiene programada gira por Europa y continuará con presentaciones en México y Latinoamérica.