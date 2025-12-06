▲ Los más grandes éxitos de la banda, incluídos Aquí no es así, Detrás de los cerros, Afuera, entre otros, hicieron retumbar el domo de cobre en Iztacalco. Foto Zeus López

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. a27

En un escenario giratorio de 360 grados, con pantallas y espectaculares proyecciones, Caifanes logró anoche la pleitesía de 22 mil aliados que agotaron taquilla en el Palacio de los Deportes, en la primera de cinco fechas que protagonizarán este mes en el recinto de Iztacalco.

A las 21 horas comenzaron a organizarse las olas humanas, que se observaron ondulantes de un extremo a otro del domo de cobre; en las gradas, los cuerpos se levantaron de sus asientos provocando la algarabía y una temprana fiesta.

Pero fue a las 21:16 cuando la legendaria banda, encabezada por por el cantante y compositor Saúl Hernández, provocó que se iluminara el recinto con las luces blancas de miles de celulares. La reverencia del frontman a su público fue inmediata y se escucharon los acordes de Aquí no es así.

No hubo necesidad de más: las miles de voces se sumaron a la de Hernández en la letra. El coro fue unánime; brincos y baile se observaron en diversos puntos de la pista. Las rolas siguieron enlazadas. Para que no digas que no pienso en ti, momento en que el mítico vocalista colocó la bandera mexicana en el portamicrófono.

Tras interpretar Detrás de ti, Hernández agradeció a sus aliados: “el aplauso es para ti, raza”; la banda continuó con Detrás de los cerros y Miedo. “Antes que muera, déjame amarte en vida, hasta que el cielo se caiga por nosotros” acompañó el multitudinario coro al chamán que hizo del ritual una catarsis.

En Miércoles de ceniza, las pantallas y la plataforma giratoria permitieron contemplar la maestría de André en la batería, al igual que Rentería con su bajo, Baills en la guitarra y Herrera con los teclados y el sax. Se observó la dedicación, disciplina y concentración de cada uno de los músicos que estuvieron al descubierto, hasta casi sentir su respiración.

Homenaje a las mujeres

En esta festiva velada fue una constante el homenaje a las mujeres. Se observaron en imágenes a las escritoras Elena Poniatowska, Graciela Iturbide, Rosario Castellanos, Elena Garro, Margarita Michelena y Valeria Luiselli. También se escuchó “ni una más”, en referencia a los feminicidios que continúan sucediendo en el país, junto con el video del himno feminista Canción sin miedo, de Vivir Quintana. Hernández no olvidó su frase: “Se necesitan más hombres y menos machos”.