Mañana, un fantástico cine-concierto, bajo la batuta de Jesús Medina, promete deslumbrar y propiciar la imaginación de los espectadores
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 9
Una “ejecución milimétrica” y “gran concentración” son imprescindibles para lograr la sincronía entre la película El extraño mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas), de Tim Burton y la Orquesta Sinfónica de Minería que con alrededor de 80 músicos, protagonizarán, mañana, un fantástico cine-concierto en el Auditorio Nacional.
El espectáculo, bajo la batuta de Jesús Medina, a través del proyecto Minería Pops, promete deslumbrar y propiciar la imaginación del público asistente al escuchar en vivo la banda sonora compuesta por el multipremiado Danny Elfman para el filme de 1993, el cual se considera “el mayor logro de Burton por haber revitalizado la industria del stop-motion” en esa época.
Los espectadores disfrutarán, a través de la gran pantalla, la música en vivo y el sonido inmersivo del recinto de Reforma, al revivir la historia de Jack Skellington, el carismático Rey del Halloween, en su intento por llevar la Navidad a su mundo, “lo cual será una aventura llena de humor, emoción, con la inolvidable partitura compuesta por Elfman”, expresó en entrevista el director Jesús Medina, quien se ha caracterizado por versatilidad, la cual lo ha llevado a dirigir además de música sinfónica, música de cámara, ópera y ballet.
Sobre la función de mañana, con la cinta que se proyectará en inglés con subtítulos en español, el director comentó que estos formatos de cine-concierto están en boom, pues son visualmente deslumbrantes y musicalmente poderosos; además de que celebra la imaginación y recuerdan filmes clásicos, con música en vivo, que encanta tanto a niños como adultos.
“Este tipo de espectáculos, si observamos la cartelera, tienen un boom; por todos lados vemos películas que son clásicos y musicalizadas en vivo; además, aunque las personas ya hayan visto estos filmes, ahora presenciarlos en pantalla gigante en el Auditorio Nacional es otra mágica experiencia. La particularidad especial es que toda la música de la cinta de Burton, abarca desde la primera nota cuando empieza la historia hasta después de los créditos finales; es decir, la orquesta cubre en vivo todo lo que se escucha.”
En este caso, “hay tecnología que nos ayuda para la sincronía, si no sería muy difícil empatar los acordes con las escenas; todos los músicos utilizamos un audífono y unos clics nos dan el tiempo justo y necesario que lo que vamos tocando se armonice con lo que ve en pantalla; además tengo a un lado un monitor donde sigo los compases y la imagen, o bien, marca cuando se debe esperar un poco para continuar con la siguiente escena”.
Otro aspecto que reveló el director, es que en las cintas de caricaturas o de dibujos animados “regularmente la música no se detiene durante toda la función; estamos tocando, tocando y tocando, a diferencia de una película tradicional con actores”, donde se pueden alternar acordes según la plantea la trama.
En esta cinta de Tim Burton, “la orquesta tocará en la primera parte 40 minutos sin interrupción y luego 38 más en una segunda. Este es un trabajo milimétrico porque tenemos que ir en justa sintonía, con los pulsos que escuchamos en el oído para que lo que vamos tocando se ajuste a lo que se observa: alguna caída, un golpe, una explosión, entre muchas cosas”.
El proceso creativo, comentó Medina, implica realizar entre tres o cuatro ensayos. “Obviamente todo comienza con ensamblar la música, así como tener la orquesta lista y después meternos en la sincronía de estos clics que nos marcan la ejecución contra la imagen”.
En enero pasado, dijo el director, “me tocó participar en La La Land y Whiplash y en 2026 estaré dirigiendo Coraline y Amélie, en su 25 aniversario”.
Sobre Tim Burton, en su página oficial, se enfatiza que tiene un público fiel, captado especialmente por largometrajes que se han vuelto clásicos como fue el de su debut como director en 1985 y su éxito en Pee-wee’s Big Adventure; además de la increíble inventiva en Beetlejuice (1988); el taquillazo de acción Batman (1989) y el siguiente Batman Returns (1992). Pero “quizá su mayor logro en la industria fue haber revitalizado la industria del stop-motion con su creación de 1993 y ya clásico de culto Pesadilla antes de Navidad (The Nightmare Before Christmas) seguida por Corpse Bride (2005) y Frankenweenie (2012), estas dos últimas nominadas tanto al Oscar como a los Bafta.
Sin embargo, se podría decir que su película más querida es la fantasía romántica de 1990, Edward Manos de Tijeras, dirigida, coescrita y producida por Burton. “La película también marcó el inicio de su exitosa colaboración cinematográfica con Johnny Depp, quien ofreció una emotiva interpretación en el papel principal de la película burtonesa por excelencia”.
Por su arte, Jesús Medina ha sido director artístico de las orquestas filarmónicas de Jalisco, Querétaro, de la UNAM y de la Cámara de Bellas Artes, así como la Sinfónica de la UANL; además ha dirigido agrupaciones en más de 25 países y se ha presentado con Das Symphonie Orchester Berlin en la prestigiosa sala Berliner Philharmonie de Berlín, también con la Slowak Philharmonic en Eslovaquia y en el célebre Teatro Colón de Buenos Aires. Entre los artistas que ha dirigido destacan Maxim Vengerov, Itzhak Perlman, Pacho Flores, Javier Camarena, Horacio Gutiérrez, Jens Lindemann, Pierre Amoyal y Fernando de la Mora, entre otros.