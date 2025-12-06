▲ La Orquesta Sinfónica de Minería protagonizará un fantástico cine-concierto en el Auditorio Nacional con la interpretación de la música de la película El extraño mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas), de Tim Burton. En la imagen, el ensayo de los músicos. Foto cortesía de Daniel Aguilar

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 9

Una “ejecución milimétrica” y “gran concentración” son imprescindibles para lograr la sincronía entre la película El extraño mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas), de Tim Burton y la Orquesta Sinfónica de Minería que con alrededor de 80 músicos, protagonizarán, mañana, un fantástico cine-concierto en el Auditorio Nacional.

El espectáculo, bajo la batuta de Jesús Medina, a través del proyecto Minería Pops, promete deslumbrar y propiciar la imaginación del público asistente al escuchar en vivo la banda sonora compuesta por el multipremiado Danny Elfman para el filme de 1993, el cual se considera “el mayor logro de Burton por haber revitalizado la industria del stop-motion” en esa época.

Los espectadores disfrutarán, a través de la gran pantalla, la música en vivo y el sonido inmersivo del recinto de Reforma, al revivir la historia de Jack Skellington, el carismático Rey del Halloween, en su intento por llevar la Navidad a su mundo, “lo cual será una aventura llena de humor, emoción, con la inolvidable partitura compuesta por Elfman”, expresó en entrevista el director Jesús Medina, quien se ha caracterizado por versatilidad, la cual lo ha llevado a dirigir además de música sinfónica, música de cámara, ópera y ballet.

Sobre la función de mañana, con la cinta que se proyectará en inglés con subtítulos en español, el director comentó que estos formatos de cine-concierto están en boom, pues son visualmente deslumbrantes y musicalmente poderosos; además de que celebra la imaginación y recuerdan filmes clásicos, con música en vivo, que encanta tanto a niños como adultos.

“Este tipo de espectáculos, si observamos la cartelera, tienen un boom; por todos lados vemos películas que son clásicos y musicalizadas en vivo; además, aunque las personas ya hayan visto estos filmes, ahora presenciarlos en pantalla gigante en el Auditorio Nacional es otra mágica experiencia. La particularidad especial es que toda la música de la cinta de Burton, abarca desde la primera nota cuando empieza la historia hasta después de los créditos finales; es decir, la orquesta cubre en vivo todo lo que se escucha.”

En este caso, “hay tecnología que nos ayuda para la sincronía, si no sería muy difícil empatar los acordes con las escenas; todos los músicos utilizamos un audífono y unos clics nos dan el tiempo justo y necesario que lo que vamos tocando se armonice con lo que ve en pantalla; además tengo a un lado un monitor donde sigo los compases y la imagen, o bien, marca cuando se debe esperar un poco para continuar con la siguiente escena”.

Otro aspecto que reveló el director, es que en las cintas de caricaturas o de dibujos animados “regularmente la música no se detiene durante toda la función; estamos tocando, tocando y tocando, a diferencia de una película tradicional con actores”, donde se pueden alternar acordes según la plantea la trama.