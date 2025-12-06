No incluye canales de cable
Nueva York. El gigante del streaming Netflix compró el tradicional estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83 mil millones de dólares, en la mayor adquisición en el sector del entretenimiento en la pasada década.
Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor transacción en el sector desde que Disney compró Fox por 71 mil millones de dólares en 2019.
La plataforma pagó 27.75 dólares por acción a WBD, lo que valora la empresa en 72 mil millones de dólares, excluyendo la deuda.
La transacción debe ser autorizada por los reguladores del gobierno de Donald Trump y no incluye canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery, que Warner Bros Discovery va a escindir antes de que se cierre el acuerdo.
Según medios estadunidenses, el consejo de administración de Warner Bros Discovery aspiraba a una cifra cercana a los 75 mil millones, fuera de la deuda.
“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo el director general de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado conjunto.
“El anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo”, señaló a su vez David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros Discovery.
Polémica
Sin embargo, la posibilidad de que Netflix se haga con Warner Bros –el estudio detrás de Casablanca, Harry Potter o Friends– generó polémica en el ambiente cinematográfico.
El director de Titanic, James Cameron, calificó la compra como un “desastre”, mientras que un grupo de productores prominentes está presionando al Congreso para que se oponga al acuerdo, según la revista especializada Variety.
“No podría pensar en una manera más efectiva de reducir la competencia en Hollywood que vender WBD a Netflix”, escribió por su parte el ex ejecutivo de Warner, Jason Kilar, en X.
En el centro de esta indignación de Hollywood se encuentra Sarandos, quien ha declarado que la era de los espectadores que acuden en masa a los cines ha terminado.
Muchos veteranos de la industria consideran que los estrenos en cine son esenciales para el atractivo y prestigio del sector, en marcado contraste con el contenido en streaming visto por un espectador en un sofá en su casa o en dispositivos móviles.
La propia Variety capturó la alarma de la industria con un titular en primera plana: “¿Está Netflix intentando comprar Warner Bros o destruirlo?”.
Las acciones de Netflix cayeron casi 3 por ciento al cierre de Wall Street.