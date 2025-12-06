▲ Instalaciones de los estudios de Warner Bros detrás de Casablanca, Harry Potter y Friends. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 8

Nueva York. El gigante del streaming Netflix compró el tradicional estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83 mil millones de dólares, en la mayor adquisición en el sector del entretenimiento en la pasada década.

Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor transacción en el sector desde que Disney compró Fox por 71 mil millones de dólares en 2019.

La plataforma pagó 27.75 dólares por acción a WBD, lo que valora la empresa en 72 mil millones de dólares, excluyendo la deuda.

La transacción debe ser autorizada por los reguladores del gobierno de Donald Trump y no incluye canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery, que Warner Bros Discovery va a escindir antes de que se cierre el acuerdo.

Según medios estadunidenses, el consejo de administración de Warner Bros Discovery aspiraba a una cifra cercana a los 75 mil millones, fuera de la deuda.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo el director general de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado conjunto.

“El anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo”, señaló a su vez David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros Discovery.

Polémica

Sin embargo, la posibilidad de que Netflix se haga con Warner Bros –el estudio detrás de Casablanca, Harry Potter o Friends– generó polémica en el ambiente cinematográfico.