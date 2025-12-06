Actor, imitador y cómico que dio vida a personajes como Gordolfo Gelatino y Agallón Mafafas // Cuenta con más de 40 producciones entre cine y televisión
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 7
“Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy Gordolfo Gelatino”, así se consideraba ese personaje interpretado por el actor mexicano Eduardo Manzano, quien falleció a la edad de 87 años.
El deceso fue confirmado ayer por su hijo, Eduardo Manzano Jr mediante una publicación en su cuenta de Instagram, sin aclarar las causas.
“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, publicó el hijo del actor.
Además compartió una imagen donde reconoció el legado actoral de su padre y agradeció susenseñanzas.
“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, se puede leer en la publicación.
Eduardo Eugenio Manzano Balderas fue actor, imitador y cómico, nació el 18 de julio de 1938, capitalino de nacimiento, vivió en la colonia Guerrero y desde el inicio de su carrera tomó el humor para combatir la tristeza. A lo largo de su carrera cuenta con más de 40 producciones.
Estudió en la Escuela de Locutores y comenzó como imitador de voces, siguiendo los pasos de figuras como José Ángel Espinoza conocido como Ferrusquilla, de quien admiraba su trabajo, en múltiples ocasiones Manzano declaró su fascinación por ese actor mexicano.
Colaboró en el programa La hora del imitador, donde conoció a Enrique Cuenca, quien más tarde fue su colega en Los Polivoces.
Ambos comediantes conquistaron la televisión con ese programa y El show de Los Polivoces en la década de los años setenta, donde interpretaban a una gran variedad de personajes en sketches.
Entre los personajes que interpretó destacan Gordolfo Gelatino, una parodia del galán de cine italiano Rodolfo Valentino, también fue Agallon Mafafas, un autoritario militar que compartía rasgos con el director Emilio Indio Fernández, con el que buscaba parodiar al cine mexicano.
Además, tuvieron éxitos musicales que vendieron miles de copias de sus discos en cuestión de días, entre los temas destacan El modesto Gordolfo, Los fantasmas y El hippie.
Ambos personajes actuaron en diferentes producciones, destacan El aviso inoportuno (1969), ¡Ahí madre! (1970), Hijazo de mi vidaza (1972) y Entre pobretones y ricachones (1973).
Durante 15 años Los Polivoces llenaron de sonrisas los hogares mexicanos hasta 1975 cuando el programa dejó de televisarse.
En la década de los años ochenta se reunieron en la película Los Polivoces 88 y aparecieron en varios comerciales, hasta que Enrique falleció a finales del año 2000 a causa de complicaciones renales.
Eduardo Manzano continuó con proyectos de comedia, además fue partícipe de un trágico incidente en 1998 cuando el actor sorprendió a tres hampones que asaltaron a una persona para quitarle su vehículo y pertenencias, se enfrentó a balazos con ellos y finalmente logró matar a uno.
En esa ocasión Manzano recibió un disparo, fue trasladado y hospitalizado en la Cruz Roja de Polanco, donde lo reportaron fuera de peligro, pero quedó en calidad de detenido por el homicidio del maleante y para que explicara la portación de una arma de uso exclusivo del Ejército.
El actor interpretó al abuelo Arnoldo, padre de Plácido López, interpretado por Jorge Ortiz de Pinedo en el programa Una familia de diez. Ese personaje se caracteriza por sus anécdotas como actor en la época dorada del cine mexicano, aunque realmente nunca tuvo un buen papel.
También participó en otros programas como en Tres mil kilómetros de amor (1967), Agarrando parejo (1964), La rosa de Guadalupe (2009), Hazme reír y serás millonario (2009), El show de Eduardo Segundo (1976), y Como dice el dicho (2015-2016).
Manzano se consolidó como un ícono de la comedia mexicana. Participó en varias obras teatrales y continuó con su trabajo como imitador de voces.
El cómico estuvo casado con Lourdes Martínez, cantante del trío de Los Impala, con quien tuvo tres hijos: Mariela, Ariel y Eduardo Manzano Martínez. Posteriormente contrajo matrimonio con Susana López Parra, con quien mantenía su relación hasta laactualidad.
Manzano también fue conocido como El hombre de las mil voces y en cine participó en diferentes producciones entre las que destacan El aviso inoportuno (1969), Club eutanasia (2005), La hija de Moctezuma (2014) y En el último trago (2014).
En televisión, fue parte del reparto de la telenovela El bienamado. Su último trabajo en fue como parte del elenco de Una familia de diez, donde participó durante 14 años.
También colaboró en Alma de Hierro y Marcianos vs mexicanos, entre otras producciones. Su última aparición en televisión fue en Bola de locos (2023), donde interpretó a El Sopas.
Sus restos son velados en la funeraria García López, ubicada en General Prim 57, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.