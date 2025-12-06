▲ El actor mexicano Eduardo Manzano (derecha) falleció a los 87 años. Foto tomadas de las redes sociales y Cuartoscuro

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 7

“Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy Gordolfo Gelatino”, así se consideraba ese personaje interpretado por el actor mexicano Eduardo Manzano, quien falleció a la edad de 87 años.

El deceso fue confirmado ayer por su hijo, Eduardo Manzano Jr mediante una publicación en su cuenta de Instagram, sin aclarar las causas.

“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, publicó el hijo del actor.

Además compartió una imagen donde reconoció el legado actoral de su padre y agradeció susenseñanzas.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, se puede leer en la publicación.

Eduardo Eugenio Manzano Balderas fue actor, imitador y cómico, nació el 18 de julio de 1938, capitalino de nacimiento, vivió en la colonia Guerrero y desde el inicio de su carrera tomó el humor para combatir la tristeza. A lo largo de su carrera cuenta con más de 40 producciones.

Estudió en la Escuela de Locutores y comenzó como imitador de voces, siguiendo los pasos de figuras como José Ángel Espinoza conocido como Ferrusquilla, de quien admiraba su trabajo, en múltiples ocasiones Manzano declaró su fascinación por ese actor mexicano.

Colaboró en el programa La hora del imitador, donde conoció a Enrique Cuenca, quien más tarde fue su colega en Los Polivoces.

Ambos comediantes conquistaron la televisión con ese programa y El show de Los Polivoces en la década de los años setenta, donde interpretaban a una gran variedad de personajes en sketches.

Entre los personajes que interpretó destacan Gordolfo Gelatino, una parodia del galán de cine italiano Rodolfo Valentino, también fue Agallon Mafafas, un autoritario militar que compartía rasgos con el director Emilio Indio Fernández, con el que buscaba parodiar al cine mexicano.

Además, tuvieron éxitos musicales que vendieron miles de copias de sus discos en cuestión de días, entre los temas destacan El modesto Gordolfo, Los fantasmas y El hippie.

Ambos personajes actuaron en diferentes producciones, destacan El aviso inoportuno (1969), ¡Ahí madre! (1970), Hijazo de mi vidaza (1972) y Entre pobretones y ricachones (1973).

Durante 15 años Los Polivoces llenaron de sonrisas los hogares mexicanos hasta 1975 cuando el programa dejó de televisarse.