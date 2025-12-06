Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 16

El peso registró el mejor nivel en 17 meses, ante un retroceso del dólar por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés la próxima semana.

En operaciones al mayoreo el tipo de cambio concluyó en 18.18 pesos por dólar, de acuerdo con el precio de cierre del Banco de México, un avance de 5 centavos (0.31 por ciento) respecto al día anterior, en una sesión en la que además los inversionistas estuvieron atentos al primer encuentro entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump durante el sorteo del Mundial de futbol.

En la semana el peso acumuló una apreciación de 11 centavos (0.61 por ciento) y permaneció por segunda semana consecutiva en su mayor valor desde el 23 de julio de 2024, cuando cerró en 18.16 unidades por dólar.

Los mercados asignan una probabilidad cercana a 90 por ciento de un recorte de tasas de la Fed la próxima semana, según la herramienta FedWatch de CME.

La posibilidad de que el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett –quien se inclina por menores tasas de interés– asuma como el próximo presidente del banco central estadunidense también ha debilitado al dólar, lo que respalda a las monedas de mercados emergentes. Los inversionistas en México también aguardan una reducción del costo del crédito por parte del banco central este mes.