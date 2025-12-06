Alejandro Alegría

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 16

La meta de ventas de El Buen Fin 2025 superó las expectativas, pues la derrama económica fue de 219 mil millones de pesos, indicó Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE).

Al participar en el Sorteo de El Buen Fin, el funcionario indicó que el objetivo fue superior en 46 mil millones de pesos respecto a los 173 mil millones de pesos reportados en la edición de 2024. “Es una vara alta para el siguiente año”, indicó.

El subsecretario de Industria y Comercio apuntó que participaron casi 216 mil negocios en esta campaña de reactivación económica, 13 por ciento más que los 190 mil reportados el año pasado. “Esto representó que más negocios tuvieran mayores ventas y más mexicanos tuvieran la oportunidad de poder acceder a mejores precios.

“Una vez más, la suma de esfuerzos entre el gobierno, la iniciativa privada y los consumidores permitió que la 15 edición del Buen Fin tuviera un éxito rotundo y cumpliera con los objetivos principales”, señaló Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien activó el programa de cómputo que arroja a los ganadores del sorteo.

Los resultados se publicarán a partir del 8 de diciembre en el miniportal y los premios se entregarán antes del 6 de enero de 2026.

Resaltó que este programa cumplió con apoyar la economía familiar, incentivar la actividad económica, fortalecer el mercado interno, garantizar los derechos de los consumidores y fomentar la cultura de la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.