Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 16
La meta de ventas de El Buen Fin 2025 superó las expectativas, pues la derrama económica fue de 219 mil millones de pesos, indicó Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE).
Al participar en el Sorteo de El Buen Fin, el funcionario indicó que el objetivo fue superior en 46 mil millones de pesos respecto a los 173 mil millones de pesos reportados en la edición de 2024. “Es una vara alta para el siguiente año”, indicó.
El subsecretario de Industria y Comercio apuntó que participaron casi 216 mil negocios en esta campaña de reactivación económica, 13 por ciento más que los 190 mil reportados el año pasado. “Esto representó que más negocios tuvieran mayores ventas y más mexicanos tuvieran la oportunidad de poder acceder a mejores precios.
“Una vez más, la suma de esfuerzos entre el gobierno, la iniciativa privada y los consumidores permitió que la 15 edición del Buen Fin tuviera un éxito rotundo y cumpliera con los objetivos principales”, señaló Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien activó el programa de cómputo que arroja a los ganadores del sorteo.
Los resultados se publicarán a partir del 8 de diciembre en el miniportal y los premios se entregarán antes del 6 de enero de 2026.
Resaltó que este programa cumplió con apoyar la economía familiar, incentivar la actividad económica, fortalecer el mercado interno, garantizar los derechos de los consumidores y fomentar la cultura de la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Detalló que en este Buen Fin 2025 se realizaron más de 59 millones de transacciones, por al menos 250 pesos.
Martínez Dagnino anotó que en el sorteo se repartirán 500 millones de pesos, de los cuales 400 millones serán entre los tarjetahabientes ganadores y el resto para los comercios ganadores.
Héctor Tejada Shaar, representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), indicó que se inscribieron 215 mil negocios, con lo cual se superó la meta.
Tres quintas partes de la actividad provino del sector minorista, 16 por ciento mayorista, 14 por ciento turismo y 11 por ciento servicios.
Por tipo de negocio, 36 por ciento corresponde a comercios locales y empresas familiares y 64 por ciento a tiendas departamentales y autoservicios. Además, la mayor parte de los negocios reportaron un crecimiento en ventas de 30 por ciento.
Destacó que 68 por ciento de los empresarios encuestados consideró positivo agregar un día más al evento, y 36 por ciento observó la generación de nuevos empleos.
El sorteo incentivó el uso de tarjetas de crédito y débito, pues 77 por ciento pagó con ese método.