Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 15
La confianza del consumidor en noviembre se ubicó en 44.2 puntos, dato que se tradujo en una caída de 1.6 puntos frente a octubre, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con la cifra más reciente, el indicador que muestra la percepción de los consumidores sobre su situación económica actual y la del país, así como sus expectativas, cayó por tercera ocasión consecutiva, pues en octubre disminuyó 0.2 puntos y en septiembre 0.7 puntos.
Se trata del menor nivel observado desde diciembre de 2022.
El dinamismo negativo observado en el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) ocurre justo en la recta final de 2025, época en la que la población cuenta con mayores recursos para adquirir bienes.
La situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses, fue el componente que mostró el mayor retroceso y se ubicó en 38.1 puntos.
El referente a las posibilidades actuales de los integrantes del hogar para comprar muebles, televisor, lavadora y otros electrodomésticos, con las de hace un año, fue de 30.9 puntos, lo que significó una reducción mensual de 0.8 unidades.
La percepción de la población sobre la situación económica actual comparada con la que tenían hace 12 meses fue de 51.2 puntos, aunque mermó 0.9 respecto a octubre.