Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 15

La confianza del consumidor en noviembre se ubicó en 44.2 puntos, dato que se tradujo en una caída de 1.6 puntos frente a octubre, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con la cifra más reciente, el indicador que muestra la percepción de los consumidores sobre su situación económica actual y la del país, así como sus expectativas, cayó por tercera ocasión consecutiva, pues en octubre disminuyó 0.2 puntos y en septiembre 0.7 puntos.

Se trata del menor nivel observado desde diciembre de 2022.

El dinamismo negativo observado en el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) ocurre justo en la recta final de 2025, época en la que la población cuenta con mayores recursos para adquirir bienes.