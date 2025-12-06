Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 15

Cuernavaca, Mor., El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una inversión de mil 600 millones de pesos en 2026 destinada a fondos de innovación científica y tecnológica en México.

La cifra representa el doble de los 800 millones de pesos asignados en 2025, según detalló en el marco del STS Forum 2025, celebrado en esta ciudad y donde se reunió a innovadores, científicos y fondos de inversión.

Ebrard explicó que los recursos forman parte de un convenio de colaboración con el Fondo de Fondos de Nacional Financiera, diseñado para impulsar proyectos de alto impacto.

El funcionario explicó que este monto se combinará con aportaciones privadas para generar un efecto multiplicador en la economía. El anuncio se dio en el marco de un foro con participación de 5 mil 900 asistentes de 39 países, enfocado en conectar avances científicos con el mercado.

Ebrard destacó que por primera vez se reunieron en un mismo espacio tres comunidades claves: innovadores con prototipos en semiconductores, drones, salud y biotecnología; instituciones científicas con más de 40 centros de investigación públicos; y fondos de inversión nacionales e internacionales.

Entre los proyectos presentados figuran desarrollos en semiconductores para reducir la dependencia de importaciones, sistemas predictivos para medir el impacto de huracanes, vehículos de hidrógeno y pesticidas específicos basados en la biodiversidad mexicana.