Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 15
Cuernavaca, Mor., El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una inversión de mil 600 millones de pesos en 2026 destinada a fondos de innovación científica y tecnológica en México.
La cifra representa el doble de los 800 millones de pesos asignados en 2025, según detalló en el marco del STS Forum 2025, celebrado en esta ciudad y donde se reunió a innovadores, científicos y fondos de inversión.
Ebrard explicó que los recursos forman parte de un convenio de colaboración con el Fondo de Fondos de Nacional Financiera, diseñado para impulsar proyectos de alto impacto.
El funcionario explicó que este monto se combinará con aportaciones privadas para generar un efecto multiplicador en la economía. El anuncio se dio en el marco de un foro con participación de 5 mil 900 asistentes de 39 países, enfocado en conectar avances científicos con el mercado.
Ebrard destacó que por primera vez se reunieron en un mismo espacio tres comunidades claves: innovadores con prototipos en semiconductores, drones, salud y biotecnología; instituciones científicas con más de 40 centros de investigación públicos; y fondos de inversión nacionales e internacionales.
Entre los proyectos presentados figuran desarrollos en semiconductores para reducir la dependencia de importaciones, sistemas predictivos para medir el impacto de huracanes, vehículos de hidrógeno y pesticidas específicos basados en la biodiversidad mexicana.
El secretario subrayó la importancia de estos fondos para mejorar la competitividad del país.
“Nuestra economía está subordinada a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál podría o debería ser nuestro principal esfuerzo para mejorar la competitividad del país y mejorar nuestra perspectiva económica año a año? Pues meterle más recursos a la innovación”, afirmó.
Respecto a la estructura financiera, Ebrard aclaró que para 2025 se destinarán 800 millones de pesos, de los cuales ya se transfirieron 300 millones como capital inicial. “Esos 300 millones son la primera transferencia que hicimos”, indicó.
En 2026, el monto ascenderá a mil 600 millones, con contribuciones equitativas de la Secretaría de Economía y Nacional Financiera.
En cuanto a la inclusión de talento joven y regional, Ebrard mencionó el potencial de estados como Morelos, donde existen más de 50 centros de innovación. “En este estado hay más centros que en muchos países del mundo”.
Sobre los semiconductores, un sector prioritario, el secretario indicó que se financiará el diseño, ensamblaje y venta inicial en México. “Lo que estamos financiando es iniciar la producción en México, desde el diseño, el ensamblaje y la venta”, detalló. Añadió que esto permitirá remplazar importaciones y escalar hacia productos más sofisticados. El STS Forum Latam incluyó la firma de convenios y la exposición de prototipos.