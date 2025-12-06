D

escartes (1596-1650). Para la mayoría, su nombre se asocia con la duda y la fórmula “pienso, luego existo”. Algunos lo han llamado “el filósofo enmascarado”, por la prudencia con que supo ocultar sus ideas más radicales en tiempos de aguda intolerancia. En su juventud había adoptado el lema larvatus prodeo (avanzo enmascarado): como un actor que se esconde tras una máscara, según explicaba. Cuando se enteró de la condena de Galileo, Descartes optó por no publicar su ambicioso El Mundo o Tratado de la luz, sometió sus tesis a la censura de “los doctores de la Sorbona” y en sus escritos llegó a defender el geocentrismo. Conmovidos con tanta obediencia, los miopes inquisidores nunca se dieron cuenta de que estaban avalando algo mucho más duro de digerir que el movimiento de la Tierra: cosas como el mecanicismo radical, el hombre-máquina y ese dualismo metafísico que dividía al mundo en dos sustancias inconmensurables entre sí. (Tomado de Pablo Capanna, 14/2/2012, ITACA).

Dicharacheros. Cuando el líder del Senado (actor aparentemente fenecido en términos políticos), operó el desalojo del impresentable fiscal general, recordé una máxima que viene a cuento: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En cambio, cuando AMLO resucitó, fue difícil no recurrir a la segunda ley de la dialéctica mexicana: las cosas duran hasta que se acaban.

El muégano. Morena no es un partido, ni un movimiento, a veces suele ser una coalición sui géneris. El latinajo es el mejor valladar contra cualquier crítica inopinada. Lo que sí es, es un muégano. Que se mantiene pegado no por el dulce azucarado, sino por el dulce más pegajoso de la corrupción, el contubernio y la impunidad. ¿Y entonces para que quiere el poder? preguntara un falsamente ingenuo comentarista neoliberal. ¡¡Pues para servir al pueblo bueno!!! Respuesta en coro y en fa sostenida.

Contra el argumento anterior no hay nada que hacer salvo retirarse con dignidad e irse a otro tema fecundo y creador como solía predicar don Adolfo Ruiz Cortinez.