Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 14

Un jurado federal en Houston condenó el viernes a un empresario de origen mexicano por su papel en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP), con lo que obtuvo beneficios por al menos 2.5 millones de dólares, un fallo dado a conocer por el Departamento de Justicia en un comunicado.

“Alexandro Rovirosa orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos en beneficio propio y de sus empresas”, declaró el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“El soborno a funcionarios para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal”, determinó el fiscal y agregó que “no toleraremos esquemas de soborno y corrupción que se lleven a cabo desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero”.

De acuerdo con documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, ciudadano mexicano de 46 años y residente permanente legal con domicilio en The Woodlands, Texas, pagó más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de PEP para retener contratos y pagos de Pemex y PEP y obtener otras ventajas indebidas en beneficio de empresas relacionadas con él.

La evidencia del juicio mostró que entre 2019 y 2021 Rovirosa y sus cómplices, incluyendo a Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, de Spring, Texas, también ciudadano mexicano y residente permanente legal en Estados Unidos, entregaron sobornos en efectivo, artículos de lujo y otros artículos valiosos a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP para que ayudaran a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios por un valor de al menos 2.5 millones de dólares, indicó el fallo.