Putin y Modi sellan nueva agenda
Buscan llevar el comercio bilateral a 100 mil mdd al año
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 14
Nueva Delhi., El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narendra Modi, acordaron diversificar los lazos económicos mutuos, en un momento en que Estados Unidos presiona a Nueva Delhi para que revise su asociación de décadas con Moscú.
Rusia y la India están decididas a hacer todo lo necesario para que su asociación estratégica continúe desarrollándose en beneficio de ambos pueblos, declaró ayer el presidente ruso durante una recepción oficial en su honor en Nueva Delhi. Los dos líderes dijeron que sus vínculos son “resistentes a la presión externa”.
Putin y Modi anunciaron que Rusia e India acordaron un programa de cooperación económica hasta 2030, lo que ayudará a diversificar los negocios mutuos para impulsar el comercio anual a 100 mil millones de dólares para 2030. También enfatizaron los fuertes lazos en materia energética.
“Rusia es un proveedor confiable de recursos energéticos y de todo lo necesario para el desarrollo del sector energético de India”, resaltó Putin. “Estamos listos para continuar asegurando el suministro ininterrumpido de combustible para la economía india en rápido crecimiento”, indicó.
El comercio bilateral entre los dos países alcanzó 68 mil 700 millones de dólares en el último año fiscal que terminó en marzo, y el objetivo es incrementarlo hasta 100 mil millones de dólares para 2030. La balanza comercial está fuertemente inclinada a favor de Rusia, con un profundo déficit que India busca acortar impulsando las exportaciones.
Modi afirmó después del encuentro que ambos países trabajarán para la pronta conclusión de un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática, un grupo económico encabezado por Moscú y que está conformado por varias naciones ex soviéticas. También anunció que India pronto comenzará a emitir visas electrónicas gratuitas para turistas y grupos rusos que visiten el país.
El primer ministro indio dijo que la seguridad energética ha anclado durante mucho tiempo los lazos entre India y Rusia, con cooperación nuclear civil que se extiende por décadas. Añadió que dicha cooperación continuará, junto con la colaboración en energía limpia, construcción naval, fertilizantes y movilidad laboral.
Antes de las conversaciones de la cumbre, el presidente ruso resaltó que los dos países “tienen una relación de mucha confianza cuando se trata de cooperación técnico-militar”.
Aunque históricamente India ha mantenido profundos lazos con Rusia, los críticos dicen que la visita de Putin podría tensar la relación de Nueva Delhi con la Unión Europea y Estados Unidos, y podría poner en peligro las negociaciones para importantes acuerdos comerciales con ambos, que se consideran críticos para las exportaciones indias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó los aranceles a los productos indios a 50 por ciento en agosto, citando la compra de petróleo ruso. India ha sido el segundo mayor importador de crudo ruso después de China.