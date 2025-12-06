▲ En la imagen de arriba, la presidenta de India, Droupadi Murmu, durante la recepción de gala en honor del mandatario ruso en el Palacio de Nueva Delhi. Abajo, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narendra Modi. Foto Ap y Europa Press

Nueva Delhi., El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narendra Modi, acordaron diversificar los lazos económicos mutuos, en un momento en que Estados Unidos presiona a Nueva Delhi para que revise su asociación de décadas con Moscú.

Rusia y la India están decididas a hacer todo lo necesario para que su asociación estratégica continúe desarrollándose en beneficio de ambos pueblos, declaró ayer el presidente ruso durante una recepción oficial en su honor en Nueva Delhi. Los dos líderes dijeron que sus vínculos son “resistentes a la presión externa”.

Putin y Modi anunciaron que Rusia e India acordaron un programa de cooperación económica hasta 2030, lo que ayudará a diversificar los negocios mutuos para impulsar el comercio anual a 100 mil millones de dólares para 2030. También enfatizaron los fuertes lazos en materia energética.

“Rusia es un proveedor confiable de recursos energéticos y de todo lo necesario para el desarrollo del sector energético de India”, resaltó Putin. “Estamos listos para continuar asegurando el suministro ininterrumpido de combustible para la economía india en rápido crecimiento”, indicó.

El comercio bilateral entre los dos países alcanzó 68 mil 700 millones de dólares en el último año fiscal que terminó en marzo, y el objetivo es incrementarlo hasta 100 mil millones de dólares para 2030. La balanza comercial está fuertemente inclinada a favor de Rusia, con un profundo déficit que India busca acortar impulsando las exportaciones.