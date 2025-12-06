Afp

Abu Dabi., El británico Lando Norris, de McLaren, arrancó de la mejor manera el fin de semana en el que se puede proclamar campeón mundial de la Fórmula 1, tras superar ayer a su máximo rival Max Verstappen, de Red Bull, en las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi.

Norris, de 26 años, terminó al frente de la clasificación en sus dos salidas a pista, con Verstappen en el segundo puesto en ambas ocasiones. Más de tres décimas de segundo separaron a ambos pilotos en la segunda sesión, que fue más representativa de las condiciones día-noche para la carrera del domingo.

La única forma en que Norris puede perder el título es si termina la prueba fuera de los tres primeros. “Por supuesto, soy el que más tiene que perder, porque estoy en la cima. Haré lo mejor para quedarme allí hasta el final del año, unos días más. Al mismo tiempo, si no sale como espero, lo intentaré de nuevo en la siguiente temporada. Probablemente dolerá por un tiempo, pero así es la vida”, declaró el jueves el británico en conferencia de prensa.

El otro candidato en la lucha por el título mundial, el australiano Oscar Piastri, de McLaren, sólo logró el undécimo puesto, a más de medio segundo de su compañero de equipo, quien parte con ventaja en el sprint final de Abu Dabi: líder con 408 puntos, tiene 12 sobre Verstappen y 16 ante Piastri, cuando quedan 25 unidades en juego.