Sábado 6 de diciembre de 2025, p. a12
Abu Dabi., El británico Lando Norris, de McLaren, arrancó de la mejor manera el fin de semana en el que se puede proclamar campeón mundial de la Fórmula 1, tras superar ayer a su máximo rival Max Verstappen, de Red Bull, en las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi.
Norris, de 26 años, terminó al frente de la clasificación en sus dos salidas a pista, con Verstappen en el segundo puesto en ambas ocasiones. Más de tres décimas de segundo separaron a ambos pilotos en la segunda sesión, que fue más representativa de las condiciones día-noche para la carrera del domingo.
La única forma en que Norris puede perder el título es si termina la prueba fuera de los tres primeros. “Por supuesto, soy el que más tiene que perder, porque estoy en la cima. Haré lo mejor para quedarme allí hasta el final del año, unos días más. Al mismo tiempo, si no sale como espero, lo intentaré de nuevo en la siguiente temporada. Probablemente dolerá por un tiempo, pero así es la vida”, declaró el jueves el británico en conferencia de prensa.
El otro candidato en la lucha por el título mundial, el australiano Oscar Piastri, de McLaren, sólo logró el undécimo puesto, a más de medio segundo de su compañero de equipo, quien parte con ventaja en el sprint final de Abu Dabi: líder con 408 puntos, tiene 12 sobre Verstappen y 16 ante Piastri, cuando quedan 25 unidades en juego.
Por trigésima segunda vez en la historia de la F1, la identidad del campeón no se conocerá hasta el final de la temporada. La última vez que esto ocurrió fue en 2021, donde Verstappen y Hamilton, de Mercedes en aquel entonces, llegaron con la misma cantidad de puntos; pero el neerlandés logró in extremis su primer título, al superar al siete veces campeón mundial,
En el circuito de Yas Marina la primera sesión estuvo marcada por la presencia de nueve pilotos de prueba en lugar de los titulares. Piastri cedió su asiento al mexicano Pato O’Ward, estrella de la IndyCar.
McLaren indicó ayer que podría dar órdenes de equipo si es necesario, algo que siempre se ha negado a hacer hasta ahora. Tomó la palabra ante los medios su jefe, Zak Brown, y aseguró que actuarán con “sentido común”.
“Mientras ambos pilotos tengan una oportunidad de ganar el campeonato mundial, todo seguirá como de costumbre, ellos son libres de competir”, dijo. “Pero si, a medida que avance la carrera, se hace evidente que ambos no pueden ganar, entonces haremos lo que sea mejor para el equipo”.