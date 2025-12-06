▲ Lionel Scaloni, técnico de la vigente campeona Argentina, ayer durante el sorteo, en el que llevó el trofeo de la Copa Mundial. Foto Ap

Ap y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. a12

Buenos Aires., En el camino hacia la defensa del título, el campeón del mundo Argentina recibió un guiño de la suerte con un grupo que, de acuerdo con los pergaminos de los rivales, no debería tener problemas para superar. La Albiceleste se medirá ante Argelia, Austria y la debutante Jordania en el Grupo J, según quedó definido en el sorteo.

“Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables”, expresó el lateral Nicolás Tagliafico, uno de los pilares de la defensa argentina, al reaccionar a la conformación de su grupo en redes sociales. “No podemos quejarnos”, opinó el técnico Lionel Scaloni, quien advirtió “no hay rivales fáciles.

“Tenemos experiencia del anterior Mundial, en el que el equipo más accesible (del grupo) nos ganó”, recordó el estratega en referencia a la derrota 2-1 ante Arabia Saudita en su debut en Qatar 2022, que luego terminarían conquistando los argentinos. “Hay que afrontar todos los partidos como si fueran el último”.

Argentina, que todavía no tiene certezas si su capitán Lionel Messi disputará el torneo con 39 años, abrirá la zona ante Argelia, que regresa a la máxima cita tras dos ediciones ausentes. Riyad Mahrez, otrora emblema del Manchester City, actualmente juega en el club saudita Al Ahli, es el capitán y figura.

El único antecedente de enfrentamiento entre ambos combinados fue un amistoso en 2007, con victoria 4-3 de la Albiceleste.

“Al entrenador lo conozco, Vladimir Pecicvih, me dirigió en la Lazio (de Italia). Sé cómo juega, tiene una cultura de juego muy interesante”, analizó Scaloni. “Es una buena selección, con grandes jugadores, un semillero para Europa”.

Por primera vez en 28 años, Austria regresa a una Copa del Mundo. Fue primera de su zona en la clasificación europea y su capitán es David Alaba, defensor del Real Madrid. Argentina lo enfrentó en dos amistosos, con victoria 5-1 en 1980 y empate 1-1 en 1990.

La selección argentina nunca enfrentó a Jordania, representante de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) favorecida por la ampliación a 48 equipos implementada para este Mundial. Mousa Al-Taamari, extremo del Rennes de la liga francesa, resalta en su plantel.

En Argentina quedaron menos conformes con el cuadro de la competencia, ya que podría darse un choque contra España o Uruguay, ambos en el Grupo H, en los dieciseisavos de final. “Cruce difícil. Pero primero hay que pasar, después se verá”, señaló Scaloni.