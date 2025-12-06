“No podemos quejarnos”: Scaloni
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. a12
Buenos Aires., En el camino hacia la defensa del título, el campeón del mundo Argentina recibió un guiño de la suerte con un grupo que, de acuerdo con los pergaminos de los rivales, no debería tener problemas para superar. La Albiceleste se medirá ante Argelia, Austria y la debutante Jordania en el Grupo J, según quedó definido en el sorteo.
“Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables”, expresó el lateral Nicolás Tagliafico, uno de los pilares de la defensa argentina, al reaccionar a la conformación de su grupo en redes sociales. “No podemos quejarnos”, opinó el técnico Lionel Scaloni, quien advirtió “no hay rivales fáciles.
“Tenemos experiencia del anterior Mundial, en el que el equipo más accesible (del grupo) nos ganó”, recordó el estratega en referencia a la derrota 2-1 ante Arabia Saudita en su debut en Qatar 2022, que luego terminarían conquistando los argentinos. “Hay que afrontar todos los partidos como si fueran el último”.
Argentina, que todavía no tiene certezas si su capitán Lionel Messi disputará el torneo con 39 años, abrirá la zona ante Argelia, que regresa a la máxima cita tras dos ediciones ausentes. Riyad Mahrez, otrora emblema del Manchester City, actualmente juega en el club saudita Al Ahli, es el capitán y figura.
El único antecedente de enfrentamiento entre ambos combinados fue un amistoso en 2007, con victoria 4-3 de la Albiceleste.
“Al entrenador lo conozco, Vladimir Pecicvih, me dirigió en la Lazio (de Italia). Sé cómo juega, tiene una cultura de juego muy interesante”, analizó Scaloni. “Es una buena selección, con grandes jugadores, un semillero para Europa”.
Por primera vez en 28 años, Austria regresa a una Copa del Mundo. Fue primera de su zona en la clasificación europea y su capitán es David Alaba, defensor del Real Madrid. Argentina lo enfrentó en dos amistosos, con victoria 5-1 en 1980 y empate 1-1 en 1990.
La selección argentina nunca enfrentó a Jordania, representante de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) favorecida por la ampliación a 48 equipos implementada para este Mundial. Mousa Al-Taamari, extremo del Rennes de la liga francesa, resalta en su plantel.
En Argentina quedaron menos conformes con el cuadro de la competencia, ya que podría darse un choque contra España o Uruguay, ambos en el Grupo H, en los dieciseisavos de final. “Cruce difícil. Pero primero hay que pasar, después se verá”, señaló Scaloni.
Sedes, otra incógnita
La otra interrogante del sorteo son las sedes de los partidos. A priori, FIFA había designado a Kansas City, San Francisco y Dallas para el Grupo J, pero esto termina-rá de definirse hoy. En Argentina se especulaba con jugar en Miami, tras apostar al acompañamiento masivo de aficionados por la gran comunidad de argentinos que viven allí. Además, los vuelos desde Buenos Aires son menos costosos que la costa oeste.
Apenas concluido el sorteo, Scaloni descartó que la selección haga base en el sur de Florida, tal como tenía planificado la Asociación del Futbol Argentino (AFA)
Por otra parte, el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, cuyas selecciones comparten el Grupo I, lucharán por el título de goleo en el Mundial, estimó el seleccionador de los Bleus, Didier Deschamps. El choque entre los astros del Real Madrid y del Manchester City, dos de los mayores artilleros en actividad, es uno de los platos fuertes de la fase de grupos.
“Hay una bonita rivalidad. Ya tienen ese duelo a distancia, pe-ro también hay muchos otros jugadores importantes en su equipo y en el nuestro", afirmó Deschamps, campeón del mundo en Rusia 2018.
“Pero, evidentemente, tanto Kylian como Haaland son jugadores conocidos y reconocidos mundialmente, por lo que están en la carrera y lo estarán hasta el final por el título de máximo goleador.”
A pesar de que la pugna entre los goleadores arrastra la atención, el seleccionador alertó del poderío de Noruega, que clasificó con pies de plomo a su primera cita mundialista desde Francia 1998.
“Además de Haaland, están (Alexander) Sorloth y muchos otros futbolistas que juegan en los mejores clubes europeos. La selección de Noruega tiene un nivel muy, muy alto”, advirtió.
Por otra parte, el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelo-tti evitó poner focos sobre Neymar y volvió a dejar las puertas abiertas para el astro del Santos, quien ha estado ausente en el equipo nacional desde hace más de dos años.