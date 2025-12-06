▲ Javier Aguirre, técnico del Tricolor, y Hugo Sánchez, leyenda mexicana del futbol, estuvieron presentes ayer en el Kennedy Center, en Washington, para conocer el destino de la selección. Foto @miseleccionmx

▲ Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue uno de los protagonistas de la ceremonia, con alta carga geopolítica. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. a11

El desconocer aún cual será el tercer rival de México en la fase de grupos del Mundial 2026, genera incertidumbre al técnico Javier Vasco Aguirre; sin embargo, se mostró más confiado al saber que también tendrá de adversarios a Sudáfri-ca y Corea del Sur, selecciones contra las que ya se ha enfrentado y ha estudiado su sistema de juego. Más allá de los adversarios, el timonel es consciente de las responsabilidad que tendrá en el torneo como anfitriones, por lo que reiteró que en la selección sólo podrán estar jugadores con “huevos”.

“Hay una incertidumbre por el tercer rival, porque tenemos cuatro posibilidades, bien distintas unas de las otras. Dinamarca y República Checa no tiene nada que ver con Macedonia e Irlanda, son estilos diversos, esa incertidumbre no me hubiera gustado tenerlo, pero bueno en marzo se despejará la duda”, reconoció al salir del sorteo realizado en Washington.

Si bien el Tricolor sabe que en los primeros encuentros se medirá ante los sudafricanos y los sudcoreanos, el sorteo dejó en incógnita el nombre del rival para el tercer juego de la fase de grupos, el cual será trascendental, pues podría definir desde el pase del Tricolor a dieciseisavos de final o incluso a los líderes del sector.

Con voz más segura, el timonel recordó que ya conocen el estilo de juego de Corea del Sur, pues lo enfrentaron en septiembre en un amistoso donde empataron a dos goles.

Al analizar a Sudáfrica, Aguirre calificó al plantel como “un equipo local”, pues está integrado en su mayoría por elementos que juegan en la liga de su país y apenas unos cuantos en torneos europeos.

“Es increíble como el destino es caprichoso, esperamos estar bien en la inauguración”, apuntó Aguirre respecto al duelo que tendrán contra Sudáfrica y que, de manera insólita, será una redición ahora en México del juego inaugural del Mundial que se disputó hace 15 años en territorio sudafricano.

“No se puede subestimar a nadie ni pensar que por el papel es inferior o superior. Vamos a intentar prepararnos bien, a esperar al rival de Europa en marzo, pero al jugar en casa, estamos con mucha ilusión. La proyección es que vamos por el camino correcto”, sostuvo.

Aguirre reveló que ya tiene en mente el nombre de la mayoría de los elementos que integrarán al Tricolor. No obstante, aseveró que todos los elegidos deberán asumir su responsabilidad con carácter fuerte para sobreponerse a las adversidades y críticas.

“Ser local es una presión doble. Esperemos que cuando nos saquen del Azteca (recién nombrado estadio Banorte) seamos capaces de soportar la localía. El jugador que no tenga fortaleza mental no me sirven, eso me lo ha dicho mi amigo Bora (Milutinovic), si no tienen huevos no me sirven.”