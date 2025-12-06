Podemos dar una sorpresa: Chucky Lozano
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. a11
El desconocer aún cual será el tercer rival de México en la fase de grupos del Mundial 2026, genera incertidumbre al técnico Javier Vasco Aguirre; sin embargo, se mostró más confiado al saber que también tendrá de adversarios a Sudáfri-ca y Corea del Sur, selecciones contra las que ya se ha enfrentado y ha estudiado su sistema de juego. Más allá de los adversarios, el timonel es consciente de las responsabilidad que tendrá en el torneo como anfitriones, por lo que reiteró que en la selección sólo podrán estar jugadores con “huevos”.
“Hay una incertidumbre por el tercer rival, porque tenemos cuatro posibilidades, bien distintas unas de las otras. Dinamarca y República Checa no tiene nada que ver con Macedonia e Irlanda, son estilos diversos, esa incertidumbre no me hubiera gustado tenerlo, pero bueno en marzo se despejará la duda”, reconoció al salir del sorteo realizado en Washington.
Si bien el Tricolor sabe que en los primeros encuentros se medirá ante los sudafricanos y los sudcoreanos, el sorteo dejó en incógnita el nombre del rival para el tercer juego de la fase de grupos, el cual será trascendental, pues podría definir desde el pase del Tricolor a dieciseisavos de final o incluso a los líderes del sector.
Con voz más segura, el timonel recordó que ya conocen el estilo de juego de Corea del Sur, pues lo enfrentaron en septiembre en un amistoso donde empataron a dos goles.
Al analizar a Sudáfrica, Aguirre calificó al plantel como “un equipo local”, pues está integrado en su mayoría por elementos que juegan en la liga de su país y apenas unos cuantos en torneos europeos.
“Es increíble como el destino es caprichoso, esperamos estar bien en la inauguración”, apuntó Aguirre respecto al duelo que tendrán contra Sudáfrica y que, de manera insólita, será una redición ahora en México del juego inaugural del Mundial que se disputó hace 15 años en territorio sudafricano.
“No se puede subestimar a nadie ni pensar que por el papel es inferior o superior. Vamos a intentar prepararnos bien, a esperar al rival de Europa en marzo, pero al jugar en casa, estamos con mucha ilusión. La proyección es que vamos por el camino correcto”, sostuvo.
Aguirre reveló que ya tiene en mente el nombre de la mayoría de los elementos que integrarán al Tricolor. No obstante, aseveró que todos los elegidos deberán asumir su responsabilidad con carácter fuerte para sobreponerse a las adversidades y críticas.
“Ser local es una presión doble. Esperemos que cuando nos saquen del Azteca (recién nombrado estadio Banorte) seamos capaces de soportar la localía. El jugador que no tenga fortaleza mental no me sirven, eso me lo ha dicho mi amigo Bora (Milutinovic), si no tienen huevos no me sirven.”
Mikel Arriola, presidente y comisionado del futbol mexicano, dejó claro que ahora con un panorama más despejado rumbo al Mundial, trabajará en conjunto con Javier Aguirre para formar a una selección que se muestre fuerte en casa.
“Ahora debemos afinar más al equipo, nos sentaremos con Javier para que nos diseñe (detalle las cualidades) de los rivales que vamos a tener. Debemos ser muy competitivos, ayuda mucho jugar an-tes contra Portugal y Bélgica, después tendremos tres partidos más, uno incluso el 4 de junio, esa será la despedida (con la afición)”, señaló.
Raúl Jiménez, el tricolor que actualmente destaca más en Europa, se mostró tranquilo tras el sorteo al indicar que si bien “no habrá rival fácil, pudo ser peor (el grupo en el que se encuentra el equipo)”.
Con mayor confianza, Hirving Chucky Lozano aseguró que México “puede dar una sorpresa” al ser anfitrión, además de que “está haciendo un gran trabajo como técnico Javier Aguirre”, por lo que sólo pidió el apoyo de la afición.
“Es un momento importante, una oportunidad increíble para estar juntos, que nos alienten, son importantes para nosotros.”
Hugo Broos, técnico de Sudáfrica, consideró que México y, en dado caso de que clasifique Dinamarca, serían los planteles del sector A con mayores posibilidades para avanzar a la siguiente fase, aunque se mantendrán firmes.
“Hay ocho terceros lugares que también avanzan en la fase de grupos. Así que quizás tengamos una oportunidad allí.”
Hong Myung-bo, timonel de Corea del Sur, señaló que es positivo no enfrentar a planteles europeos, pero apuntó que “el equipo de casa tiene una ventaja enorme” por el apoyo de la afición.
Reventa, exorbitante
Los resultados del sorteo también tuvieron un impacto inmediato en la reventa de los boletos, pues los costos para ver los juegos contra Corea del Sur y el rival europeo por definir alcanzaron el millón de pesos, de acuerdo con la página especializada Stubhub.
El precio en reventa para el duelo inaugural contra Sudáfrica también se disparó hasta 800 mil pesos, cuando el costo original más alto para ese encuentro era de mil 825 dólares (33 mil pesos).
Usuarios de redes sociales pidieron al Tricolor “echarle ganas” al tener que enfrentar a selecciones de poco riesgo. “Ya casi nos regalan el pase por ser el niño del cumpleaños”, indicó un internauta, mientras otro agregó: “si no pasan en este grupo es para desaparecer a la federación”.
*FIFA repechaje: países que faltan por clasificar.