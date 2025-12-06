▲ Tricolores y africanos reditarán el encuentro de apertura del Mundial 2010, cuando Sudáfrica fue el anfitrión. Foto @bafanabafanaoficial y @miseleccionmx

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. a10

La selección nacional, dirigida por Javier Vasco Aguirre, quedó ubicada en el Grupo A del Mundial 2026, que organizan México, Estados Unidos y Canadá; enfrentará el Tricolor a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de la repesca europea D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), según el sorteo realizado ayer en el Kennedy Center, en Washington.

De esta manera, el conjunto tricolor se encarará a Sudáfrica (lugar 61 del ranking FIFA) en el partido inaugural del certamen, el cual se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el estadio Azteca, con lo que se repetirá el duelo de apertura del Mundial 2010, que se realizó en dicho país africano y que acabó con un empate 1-1.

El segundo rival de México será Corea del Sur (número 22 de la clasificación), a la que ya enfrentó en las ediciones de Francia 1998 y Rusia 2018. En ambos encuentros, el Tricolor se impuso por 3-1 y 2-1, respectivamente. Este cotejo se disputará el 18 de junio en el estadio Akron, en Guadalajara.

En el tercer y último partido de la fase de grupos, el cual se efectuará el 24 de junio en el estadio Azteca, el Tri se medirá ante el ganador de una de las cuatro repescas europeas que disputarán en marzo próximo las selecciones de Dinamarca (21), Macedonia del Norte (65), República Checa (44) e Irlanda (59).

Ésta será la octava ocasión que la selección mexicana inaugure una Copa del Mundo. En sus anteriores siete duelos de apertura, el Tricolor perdió contra Francia, Brasil (tres veces) y Suecia, y consiguió empates ante la extinta URSS y Sudáfrica, por lo que se espera que logre su primer triunfo en este tipo de encuentros.

En tanto, las otras dos selecciones anfitrionas, Canadá y Estados Unidos, formarán parte del Grupo B y D, respectivamente.

De acuerdo con el sorteo conducido por el ex capitán de la selección de Inglaterra, Rio Ferdinand, y la periodista Samantha Johnson, el equipo de la hoja de arce se enfrentará en la fase inicial al ganador de la repesca europea A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), así como a Qatar y Suiza.

Mientras el conjunto de las barras y las estrellas compartirá sector con Paraguay, Australia y el vencedor de la repesca europea C (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo).

Las tres selecciones anfitrionas fueron designadas cabezas de serie de sus respectivos grupos para garantizar que jugarán sus partidos de la fase inicial en su propio territorio.

Tras el sorteo, el cual contó además con la presencia de cuatro reconocidas figuras del deporte: Tom Brady (futbol americano), Shaquille O’Neal (basquetbol), Wayne Gretzky (hockey sobre hielo) y Aaron Judge (beisbol), quedaron definidos los 12 grupos mundialistas, los cuales están conformados por cuatro selecciones cada uno.