Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 6

Las mujeres y los hombres que traen alegría al mundo merecen la posteridad. Jimmy Cliff la tiene.

Trajo también belleza, como el contenido del comienzo de su esplendoroso disco titulado Give Tankx, de 1978, con la pieza Bongo Man, en un ámbito paradisíaco.

Al enterarme del fallecimiento de Jimmy Cliff, el lunes 24 de noviembre, puse a sonar este disco esplendoroso, cuyo título es una bella despedida: el agradecimiento por una vida plena.

Bongo Man es una ceremonia, una promenade, un ritual donde tambores africanos entonan notas solemnes y nos ponen en posición zen.

Al escuchar esa pieza, la hermandad del mundo nos lleva a las tradiciones de los tambores japoneses. Esos sonidos remiten a ecos, alturas, cielo azul, árboles cobijados por el sol y nosotros en la sombra, ojos cerrados, moviendo de manera imperceptible el cuerpo porque el alma está en vuelo.

Sus versos son sencillos, entonados por voces femeninas y el canto sutil de Jimmy Cliff en acción de gracias por estar de vuelta en casa: África. Ese es el significado de ese disco.

El compositor y cantante Jimmy Cliff nació durante una tormenta en Saint James, al noroeste de Jamaica y así lo nombraron: James.

Habría de componer en vida varias canciones con el tema de esa tormenta pero nunca fue tormentoso. Fue un hombre sonriente, afable, siempre preocupado por los demás.

Bob Dylan, garante de la defensa de los derechos humanos, exclamó un buen día: “la pieza Vietnam de Jimmy Cliff es la mejor canción de protesta que se haya escrito nunca”.

Esa obra, Vietnam, tiene aires de aparente ligereza pero en realidad es una tragedia shakesperiana. Habla de un muchacho que mandaron a la fuerza a la guerra:

Yesterday I got a letter from my friend

Fighting in Vietnam

And this is what he had to say

‘Tell all my friends that I”ll be coming

home soon

My time it’ll be up some time in June

Don’t forget, he said to tell my sweet

Mary

Her golden lips as sweet as cherries

And it come from Vietnam

It was just the next day his mother got

a telegram

It was adressed from Vietnam

Now Mistress Brown, she lives in the

USA

And this is what she wrote and said

Don’t be alarmed, she told me the

telegram said

But Mistress Brown your son is dead

Pero dije antes que Jimmy Cliff trajo alegría al mundo. No hay contradicción con este poema en reggae, se llama resiliencia, protesta, clamor.

Jimmy Cliff hizo sonreír a todo el mundo con sus ritmos contagiosos. Abordó los temas más difíciles, duros, controvertidos, pero siempre con una sonrisa en ristre, siempre con alegría porque la vida sigue.

Músico de Jamaica, lo suyo es el reggae, pero en realidad lo suyo es la música.

Es uno de esos músicos inclasificables, de mis favoritos: los que no caben en ningún compartimento estanco. Llevó el reggae a todo el planeta y trajo al reggae la música del planeta.

Había a quienes les parecía muy pop, demasiado suave, pero muchos insistimos que lo suyo no es el pop sino la magia de hacer música que atraiga multitudes e hizo suyo el verso de Walt Whitman: I contain multitudes.

En los discos de Jimmy Cliff podemos encontrar samba, guajira, gospel, mucho gospel, blues, harto rocanrol. El crítico de música del New York Times, Jon Pareles, dijo: “la música de Jimmy Cliff es como la arena, lo contiene todo”.

Otro de sus discos hermosos es Goodbye Yesterday, de 1970, preñado de poesía.

El track tercero de ese disco es también poético, bello, esplendoroso: Keep Your Eyes on the Sparrow, una metáfora preciosa, una alegoría, un recurso literario y un himno a la vez. Nos recuerda por momentos a Knocking on Heaven’s Door, escrita curiosamente por Bob Dylan tres años después. En otros episodios de esta pieza pensamos en Layla, de Eric Clapton y los coros entonan el verso central de la pieza (No pierdas de vista al gorrión) como una invocación.