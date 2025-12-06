▲ El actor y filántropo estadunidense ofreció la charla Compasión en acción en la feria editorial. Foto Arturo Campos Cedillo

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 5

Guadalajara, Jal., El actor y filántropo estadunidense Richard Gere se dijo avergonzado del presidente de su país, Donald Trump, quien “se comporta como un niño con problemas de control de impulsos”.

En la conferencia Compasión en acción, en el contexto de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Gere señaló que hay malos jugadores en el gobierno de Trump, para quienes los demás “estamos en el lado equivocado de la historia, del presente y del futuro. Pero es un desafío para todos nosotros levantarnos y ser responsables contra eso”.

El artista habló durante la charla de casi hora y media sobre las posibilidades de las personas para generar un cambio social que pueda mejorar la realidad en el mundo, basada en la paciencia, el trabajo conjunto y la compasión, el coraje y el compromiso.

Con un clamor generalizado y los gritos de muchos presentes se recibió a Gere, quien saludó con un “Buenas tardes a todos”, en español. “I love you, Richard!” y “¡Papacito, te amo!”, fue la respuesta repetida por entusiasmadas asistentes.

Fue un ambiente de interés y escucha atenta en un recinto que fue incapaz de dar acceso a los cientos de interesados en escuchar al también productor. Afuera coreaban su nombre un amplio número de jóvenes que esperaron hasta el final de la charla del actor y animados le pedían que saliera.

Después, el filántropo alabó a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum por su capacidad de lidiar con el gobernante de Estados Unidos y la llamó una persona “realmente sorprendente”, y a quien respalda.

Acompañado por Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gere habló de su proyecto ecológico Sierra a mar, en Jalisco, en una región que consideró la más bella que ha visto.

El creador de la Fundación Gere anunció la exhibición este viernes del documental que produce, Sabiduría y felicidad, en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Sobre la cinta, explicó que “habla de líderes espirituales, de bondad y compasión, pero es una cuestión de responsabilidad levantarnos, no por ira y odio, sino por sabiduría y pasión” con la finalidad de impedir que “los malos sean nuestros representantes en el mundo”.

Exhortó a actuar por “líderes que realmente compartan la misma visión, posibilidad e inclusión. No importa cuál sea tu color, idioma, preferencia sexual. Cualquier gobierno o líder que no sea inclusivo no es el correcto”.