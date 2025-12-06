▲ El cantautor durante la ceremonia que se llevó a cabo en el paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG. Foto Arturo Campos Cedillo

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., Como parte de las actividades de la edición 39 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el poeta y cantante Joan Manuel Serrat recibió ayer el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Al recibir la distinción, el compositor se volvió un relator nostálgico que, más allá de recordar los grandes conciertos, las ovaciones y otros reconocimientos, centró su discurso en su historia formativa.

Inició con una evocación de sus memorias más remotas, junto a su abuela paterna o a su madre, a los 5 años, cantarines siempre como recuerda que eran, remembranza que culminó con la promulgación de la felicidad que le causa, a sus 81 años, ejercer un trabajo que no es trabajo, porque “a mí siempre me gustó cantar, no es que no haya hecho otra cosa en mi vida, pero lo que nunca he dejado de hacer es cantar”.

Por ello, dijo respecto de su nombramiento, que no sabía sí era por sus méritos, pero con seguridad sí “ha sido por mis intenciones.

“Me recuerdo de niño cantando con mi madre, mientras la acompañaba a realizar las tareas domésticas, a vender la ropa, a los caminos (...) Cantábamos las canciones de moda en la radio, de Conchita Piquer, canciones familiares. Y quizá sea por eso que me entró ese gusanillo, de verdad, de aquí me viene ese gusto de andar, de ese pozo han bebido mis canciones”, rió.

“Aprendí el oficio de hacer canciones y de cantar de otros que antes lo aprendieron de otros, y me hace feliz pensar que tal vez con mi trabajo haya podido colaborar a que otros encontraran un camino más agradable para continuar con esta cadena.”