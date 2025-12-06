Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., Profesora de creación literaria, como es, Cristina Rivera Garza (Matamoros, primero de octubre de 1964) es muy didáctica. Sus palabras se encaminan siempre hacia una explicación simple en su profundidad, y a la vez es contundente, característica que la llevó, apenas el año pasado, a ganar el premio Pulitzer en la categoría Memorias/Autobiografía con su obra El invencible verano de Liliana.

“Estoy dirigiendo un doctorado en escritura creativa en español en Estados Unidos, en la Universidad de Houston, lo cual me permite hacer algo que amo profundamente, y disentir y estar en contra de un régimen que desprecio profundamente”, dice en una reunión que mantuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con mil jóvenes, que aplauden porque saben a quién va dirigido ese desprecio que comparten.

La escritora, quien suma novelas como Nadie me verá llorar, que se ha situado ya como una obra de referencia en lengua española en el arranque de este nuevo milenio, ha ganado reconocimientos como, dos veces, el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz que se entrega en este encuentro editorial, en 2001 por esa novela y en 2009 por La muerte me da. También obtuvo el Premio Roger Caillois para literatura latinoamericana en 2013, y en 2023 fue integrada como miembro de El Colegio Nacional.

Pero la audiencia, los jóvenes –sobre todo las mujeres– que se reunieron con ella ayer por la tarde en el salón Juan Rulfo de la FIL, querían hablar sobre todo de El invencible verano de Liliana, historia que se centra en su hermana menor, quien fue víctima de feminicidio en 1990.