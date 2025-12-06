▲ La carrera de Gehry llegó a un punto crucial con el Museo Guggenheim Bilbao. Foto Afp

▲ Sede de la Fundación Louis Vuitton, con una obra temporal de Daniel Buren, en el parque público Bois de Boulogne de París. Foto Afp

De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 3

El arquitecto canadiense-estadunidense Frank Gehry, figura decisiva de la arquitectura contemporánea y autor de algunos de los edificios más influyentes de las décadas recientes, murió ayer a los 96 años en su casa de Santa Mónica, California.

Su deceso ocurrió tras una breve enfermedad respiratoria, confirmó Meaghan Lloyd, jefa de gabinete del artista, ante medios locales. Su figura dejó una transformación profunda en la manera en que el público y la crítica entienden la relación entre arte, tecnología y espacio urbano.

Nacido en Toronto en 1929 como Frank Owen Goldberg, llegó a Los Ángeles en 1947 y adoptó la nacionalidad estadunidense pocos años después. Se formó en la Universidad del Sur de California y en Harvard, y consolidó un estudio propio en 1962.

Desde entonces desarrolló una obra que abrió paso a un vocabulario arquitectónico dominado por la fragmentación formal, las curvas tensas y el uso de materiales industriales poco habituales en la construcción tradicional.

Su despacho mantuvo una colaboración constante con ingenieros especializados que introdujeron herramientas digitales pioneras para resolver geometrías complejas.

Gehry alcanzó proyección internacional desde la década de 1970, cuando su Gehry House en Santa Mónica definió un camino experimental basado en cubiertas inclinadas, mallas metálicas y paneles corrugados.

Aquella residencia anticipó una exploración permanente de las posibilidades expresivas de los metales y el vidrio, rasgos que más tarde se volvieron distintivos. En paralelo diseñó mobiliario con cartón laminado, ejemplo de una búsqueda continua de soluciones accesibles con un alto contenido estético.

El punto crucial de su carrera llegó con el Museo Guggenheim Bilbao, inaugurado en 1997. La estructura de titanio y piedra caliza, apoyada en software de la industria aeronáutica, modificó de manera profunda el perfil de la capital vasca y alcanzó un reconocimiento global. Philip Johnson lo describió como “el mayor edificio de nuestro tiempo”.

El Guggenheim Bilbao también confirmó a su autor como una referencia del deconstructivismo, corriente que favorece la ruptura de esquemas lineales y la multiplicación de perspectivas en un mismo volumen. Varias escuelas de arquitectura incorporaron el museo en sus programas como caso de estudio sobre innovación urbana.