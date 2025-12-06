▲ El mandil, 1990, una de las fotografías que se exhibe en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco de Buenos Aires. Foto Alicia Ahumada / cortesía del Centro de la Imagen / Secretaría de Cultura

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 2

La exposición Mariana Yampolsky: La mirada contra el olvido. Fotografías (1925-2002), que reúne las imágenes más emblemáticas de la fotógrafa, en las que documentó la vida cotidiana de las comunidades rurales, los paisajes agrícolas y las tradiciones indígenas del país, se inauguró ayer en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco de Buenos Aires, gracias a la iniciativa de la embajadora de México en Argentina, Lilia Rossbach.

Rostros de mujeres indígenas, de vida espinosa y dura, captados por la lente de Yampolsky, destacan en la exhibición con motivo del centenario del natalicio de la fotógrafa naturalizada mexicana.

Al coincidir el aniversario del nacimiento de la fotógrafa con el Año de la Mujer Indígena en México, la exposición cobra mayor relevancia, porque Yampolsky fue una retratista inigualable de niñas y mujeres pertenecientes a comunidades originarias. Su obra ha sido reconocida como patrimonio documental de México por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

La muestra en homenaje a Yampolsky, que contó con el apoyo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura federal, permite al público rencontrarse con una obra clave para comprender la identidad visual de América Latina. La mirada de la artista –cálida, respetuosa y profundamente humana– se centró en los gestos, los ritos, las tradiciones y las historias que conforman la identidad de múltiples pueblos. La intensidad de su trabajo de campo le permitió registrar, a lo largo de décadas, escenas que hoy constituyen un testimonio único de formas de vida que, en muchos casos, se encuentran en transformación.

El museo argentino, en su página web, enfatiza que esta selección del trabajo de Yampolsky, una de las voces visuales más contundentes de América Latina, “nos recuerda que el arte fotográfico puede ser, además de documento histórico, un acto de presencia, una forma de respeto y una manera de estar en el mundo”.

A través de la fotografía, la artista desarrolló una mirada singular acerca de la condición humana y la realidad social de los indígenas de México.

Desde su temprana madurez, se impuso la rigurosa disciplina de un trabajo de campo casi milimétrico, pues recorrió toda la República Mexicana. Esa intensa experiencia le proporcionó un conocimiento de tradiciones, ritos, artesanías, arquitecturas, vestimentas, gastronomía e historias de, por lo menos, medio centenar de grupos étnicos.