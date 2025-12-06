Se expone en Buenos Aires la muestra La mirada contra el olvido // Es una iniciativa de la embajadora de México en Argentina, Lilia Rossbach // Reúne sus imágenes emblemáticas
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 2
La exposición Mariana Yampolsky: La mirada contra el olvido. Fotografías (1925-2002), que reúne las imágenes más emblemáticas de la fotógrafa, en las que documentó la vida cotidiana de las comunidades rurales, los paisajes agrícolas y las tradiciones indígenas del país, se inauguró ayer en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco de Buenos Aires, gracias a la iniciativa de la embajadora de México en Argentina, Lilia Rossbach.
Rostros de mujeres indígenas, de vida espinosa y dura, captados por la lente de Yampolsky, destacan en la exhibición con motivo del centenario del natalicio de la fotógrafa naturalizada mexicana.
Al coincidir el aniversario del nacimiento de la fotógrafa con el Año de la Mujer Indígena en México, la exposición cobra mayor relevancia, porque Yampolsky fue una retratista inigualable de niñas y mujeres pertenecientes a comunidades originarias. Su obra ha sido reconocida como patrimonio documental de México por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
La muestra en homenaje a Yampolsky, que contó con el apoyo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura federal, permite al público rencontrarse con una obra clave para comprender la identidad visual de América Latina. La mirada de la artista –cálida, respetuosa y profundamente humana– se centró en los gestos, los ritos, las tradiciones y las historias que conforman la identidad de múltiples pueblos. La intensidad de su trabajo de campo le permitió registrar, a lo largo de décadas, escenas que hoy constituyen un testimonio único de formas de vida que, en muchos casos, se encuentran en transformación.
El museo argentino, en su página web, enfatiza que esta selección del trabajo de Yampolsky, una de las voces visuales más contundentes de América Latina, “nos recuerda que el arte fotográfico puede ser, además de documento histórico, un acto de presencia, una forma de respeto y una manera de estar en el mundo”.
A través de la fotografía, la artista desarrolló una mirada singular acerca de la condición humana y la realidad social de los indígenas de México.
Desde su temprana madurez, se impuso la rigurosa disciplina de un trabajo de campo casi milimétrico, pues recorrió toda la República Mexicana. Esa intensa experiencia le proporcionó un conocimiento de tradiciones, ritos, artesanías, arquitecturas, vestimentas, gastronomía e historias de, por lo menos, medio centenar de grupos étnicos.
Centro de la Imagen / Secretaría de Cultura
Entre las piezas seleccionadas para la exposición se incluyen fotografías de sus series más conocidas como Mujeres mazahuas (1989), Caricia (1999) y El mandil (1988), así como copias originales, negativos y documentos de trabajo que permiten observar el proceso creativo de Mariana Yampolsky, desde las notas que acompañaban sus viajes hasta la edición final de sus imágenes.
En la exhibición se incluye material conservado por el Centro de la Imagen, donde se resguarda el fondo dedicado a la artista.
Para los organizadores, la obra de Yampolsky “invita a adentrarse en un universo visual donde cada fotografía respira tiempo, territorio y humanidad”.
Nacida en Chicago, naturalizada mexicana desde 1958, Marianne Gertrude Yampolsky Urbach conformó, junto con Fanny Rabel, Elizabeth Catlett y Mari Martín, entre otras, el núcleo de mujeres artistas integradas al legendario Taller de Gráfica Popular, donde desarrollaron, a lo largo de los años 50, una poderosa estética nacionalista, que transformó radicalmente varias disciplinas, como el dibujo, el grabado, el diseño de carteles, el diseño editorial e incluso la escenografía para ballet, teatro y cine.
Estudió fotografía con Lola Álvarez Bravo en la Academia de San Carlos, donde también aprendió el manejo técnico de la cámara y sus posibilidades, así como el revelado.
En México la obra de la artista es una fuente historiográfica de la situación de comunidades indígenas y rurales que dialogan estrechamente con las cuestiones que enfrentan los grupos indígenas. El trabajo de Yampolsky es un testimonio que da fuerza a esos modos de vida.
La muestra, que refleja el vínculo de Yampolsky con México donde desarrolló casi toda su producción, permanecerá abierta al público hasta el 15 de marzo de 2026 en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco de Buenos Aires.