Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 26
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) prevé contratar el próximo año 150 efectivos para la Policía de Investigación (PDI) adicionales a los 300 incorporados este 2025 para reforzar las fiscalías especializadas de atención a delitos a los que da prioridad, como de homicidio, feminicidio y de personas desaparecidas.
La dependencia cuenta con 3 mil 741 agentes de investigación y 3 mil 618 del Ministerio Público; de acuerdo con estándares internacionales, lo ideal es contar con al menos dos efectivos de la primera rama asignados a cada agencia del MP.
Al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local los requerimientos presupuestales de la FGJ para el siguiente año, 10 mil 752.9 millones de pesos –unos mil 600 más que el monto previsto en el proyecto que entregó el gobierno al Legislativo–, la fiscal Bertha Alcalde explicó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó en septiembre un acuerdo para incrementar en el país el estado de fuerza con esos agentes y del Ministerio Público para el periodo 2026-2029, que implica para el organismo un crecimiento anual de 7 por ciento en su plantilla.
Disminuyen delitos
La funcionaria expuso que hay una reducción de 13 por ciento en los delitos de alto impacto, en específico de 9 por ciento en feminicidio, 21 en homicidio, 26 en lesiones por disparo de arma de fuego, en secuestro 46 por ciento, violación 18, extorsión 94 y robo de vehículo 11 por ciento.
En el caso de desaparición de personas, con el modelo de atención implementado con la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dijo: “hay resultados evidentes con más de 70 por ciento de localizaciones en las primeras 72 horas”.
Pasan a Morena 4 diputados
Por otra parte, durante la mesa de trabajo en la que la presidenta del Instituto Electoral local, Patricia Avendaño, expuso el proyecto de presupuesto del organismo para 2026, diputados del PRI, PAN y Morena escenificaron una discusión por los cuatro diputados que renunciaron al PVEM para pasarse a la bancada morenista.
Avendaño fue abordada fuera del recinto por militantes del PRD afines a la diputada Nora Arias, que reclaman sea reconocida dirigente de ese partido a partir de las resoluciones en tribunales por una disputa con un grupo de la ex diputada local Polimnia Romana, quien también estuvo ayer por el Congreso.