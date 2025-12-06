Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 26

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) prevé contratar el próximo año 150 efectivos para la Policía de Investigación (PDI) adicionales a los 300 incorporados este 2025 para reforzar las fiscalías especializadas de atención a delitos a los que da prioridad, como de homicidio, feminicidio y de personas desaparecidas.

La dependencia cuenta con 3 mil 741 agentes de investigación y 3 mil 618 del Ministerio Público; de acuerdo con estándares internacionales, lo ideal es contar con al menos dos efectivos de la primera rama asignados a cada agencia del MP.

Al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local los requerimientos presupuestales de la FGJ para el siguiente año, 10 mil 752.9 millones de pesos –unos mil 600 más que el monto previsto en el proyecto que entregó el gobierno al Legislativo–, la fiscal Bertha Alcalde explicó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó en septiembre un acuerdo para incrementar en el país el estado de fuerza con esos agentes y del Ministerio Público para el periodo 2026-2029, que implica para el organismo un crecimiento anual de 7 por ciento en su plantilla.

Disminuyen delitos

La funcionaria expuso que hay una reducción de 13 por ciento en los delitos de alto impacto, en específico de 9 por ciento en feminicidio, 21 en homicidio, 26 en lesiones por disparo de arma de fuego, en secuestro 46 por ciento, violación 18, extorsión 94 y robo de vehículo 11 por ciento.