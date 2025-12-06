De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 25

El Gobierno de la Ciudad de México logró recuperar dos hectáreas y media de suelo de conservación ocupadas por asentamientos irregulares en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco.

Lo anterior fue resultado de un operativo en el que además tres personas resultaron detenidas porque presuntamente se dedicaban a la venta de terrenos en esa zona ecológica, además de que se establecieron medidas para proteger otras 10 hectáreas en riesgo de ser invadidas.

Los inculpados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia, que abrió una carpeta de investigación por fraude y resistencia de particulares, mientras en los predios invadidos fueron derribadas una docena de viviendas, algunas de ellas ya consolidadas con tabique y concreto, por lo que también se retiró el cascajo para no afectar los servicios ambientales que se otorgan en la zona.

Al señalar que en el operativo participó personal de las secretarías de Gobierno, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, entre otras dependencias, la administración local destacó que con estas acciones, además de garantizar la protección del suelo de conservación de la ciudad, también se refuerza el combate a redes de fraude inmobiliario que afectan áreas de reserva ecológica.