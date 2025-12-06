▲ Los productores invitan a la población a que acuda a sus viveros por los pinos, que van de 1 a 3 metros de altura. Foto La Jornada

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 25

La venta de árboles de Navidad naturales, plantados en suelo de conservación de la Ciudad de México, arrancó ayer, con una producción total de 11 mil ejemplares certificados por la Comisión Nacional Forestal para esta temporada.

Los puntos de venta de los ejemplares son el rancho Las Palomas y el parque El Cofrecito, ubicados en la alcaldía Tlalpan, con precios que van de mil a mil 800 pesos, según la especie y la altura, informó la Secretaría de Medio Ambiente capitalina.

Los árboles serán entregados con un cintillo, el cual certifica que fueron plantados en suelo de conservación local, con lo que se reconoce el trabajo de los productores que se dedican a esta actividad durante los 365 días del año, afirmó el director de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la ciudad, Humberto Peña Fuentes.

En el vivero Las Palomas, ubicado en la alcaldía Tlalpan, se cortó el primer árbol durante un acto encabezado por la secretaria de Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez Icaza, quien recalcó que en la ciudad hay 45 campesinos que se dedican a dicha actividad.

Este año allí se destinaron casi un millón de pesos en apoyos económicos para respaldar el trabajo que se realiza en 41.31 hectáreas de plantaciones ubicadas en La Magdalena Contreras, Milpa Alta y, principalmente Tlalpan, donde predominan tres especies de pino: ayacahuite, oyamel y abeto.