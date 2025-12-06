Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 24
Un caos se generó ayer en la intersección de líneas 1 y 2, luego de que el Sistema de Transporte Colectivo Metro determinó el cierre de las estaciones Pino Suárez, Zócalo/Tenochtitlan y Allende.
A pesar de que se informó de que las alternativas eran Bellas Artes, de las líneas 2 y 8, así como San Juan de Letrán, los usuarios reclamaron que la movilidad estuviera colapsada porque también hay calles obstruidas en el Primer Cuadro de la ciudad.
Los cierres se realizaron por el acto que se tiene previsto realizar este sábado en la plancha del Zócalo por los siete años de gobierno de la Cuarta Transformación, que será encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Algunos usuarios intentaron evitar el conflicto y decidieron anticipar su descenso en San Antonio Abad, pero su trayecto se complicó debido a las obras que se realizan sobre la calzada de Tlalpan.
Las estaciones cerradas fueron de la línea 2, principalmente, por lo cual las personas que tenían como destino el Centro Histórico tuvieron que caminar un poco más y sortear algunos obstáculos por las vallas y bloques de concreto de más 800 kilogramos que fueron colocados de dos a cuatro hileras.
El blindaje de la zona aledaña al Zócalo se realizó el pasado miércoles 3 de diciembre, lo cual ha dificultado el paso de residentes, comerciantes y visitantes que con el cierre de las estaciones tuvieron un trayecto más complicado.
En zonas como el corredor peatonal de Madero, que fue el trayecto que realizaron aquellos que tomaron de alternativa la estación Bellas Artes, se disputaban el paso entre empujones para atravesar el cerco. Lo más ágiles lograron saltar, pero hubo quienes en fila esperaron su turno para salir de ese camino de cemento.
Personal de la Secretaría de Gobierno trataba de agilizar la movilidad, pero entre los peatones el principal objetivo era llegar lo más rápido para moverse con agilidad entre los bloques de cemento y las vallas para llegar a su destino.
Con el fin de resguardar la seguridad, policías capitalinos se desplegaron en las calles 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre, en su cruce con Palma, así como sobre las avenidas 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Febrero.