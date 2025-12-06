Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 24

Un caos se generó ayer en la intersección de líneas 1 y 2, luego de que el Sistema de Transporte Colectivo Metro determinó el cierre de las estaciones Pino Suárez, Zócalo/Tenochtitlan y Allende.

A pesar de que se informó de que las alternativas eran Bellas Artes, de las líneas 2 y 8, así como San Juan de Letrán, los usuarios reclamaron que la movilidad estuviera colapsada porque también hay calles obstruidas en el Primer Cuadro de la ciudad.

Los cierres se realizaron por el acto que se tiene previsto realizar este sábado en la plancha del Zócalo por los siete años de gobierno de la Cuarta Transformación, que será encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Algunos usuarios intentaron evitar el conflicto y decidieron anticipar su descenso en San Antonio Abad, pero su trayecto se complicó debido a las obras que se realizan sobre la calzada de Tlalpan.

Las estaciones cerradas fueron de la línea 2, principalmente, por lo cual las personas que tenían como destino el Centro Histórico tuvieron que caminar un poco más y sortear algunos obstáculos por las vallas y bloques de concreto de más 800 kilogramos que fueron colocados de dos a cuatro hileras.