Vecinos exigen a la alcaldesa poner orden
El año pasado, romería del Monumento a la Revolución los dejó sin salidas
Sábado 6 de diciembre de 2025, p. 24
Vecinos de nueve colonias de la alcaldía Cuauhtémoc demandaron un “alto a la invasión” del espacio público autorizado por la demarcación que permite la ocupación del comercio ilegal en calles, parques, jardines, alamedas y hasta el arroyo vehicular.
Los residentes de las colonias Juárez, Roma, Condesa, San Rafael, Santa María la Ribera, Tabacalera, Hipódromo y Buenavista se han unido para defender la alcaldía en contra de “la corrupción y omisión”.
Asimismo, los de la Tabacalera, en una asamblea con el subsecretario de programas delegacionales, rechazaron la instalación de la romería navideña en el Monumento a la Revolución por el caos que genera el cierre de calles y que el año pasado prácticamente los dejó incomunicados.
En cada una de esas colonias se han identificado puntos de conflicto por el comercio informal: Chilpancingo e Insurgentes, avenida Cuauhtémoc, a la altura del Panteón Francés; en el jardín López Velarde, Jalapa, la Ciudad Judicial, Niños Héroes, Alameda de Santa María la Ribera, afuera de las estaciones del Metro Buenavista, San Cosme, Revolución, la Zona Rosa y muchos otros.
Ante eso, exigen a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega “orden inmediato” y respetar la ley porque la demarcación está siendo secuestrada por una invasión sin precedentes del comercio ilegal, que es “producto de la omisión y complicidad de las autoridades, que han entregado el espacio público a estructuras que operan sin ley ni respeto”.
Se han incrementado los delitos en esas calles
De acuerdo con los quejosos, los robos han aumento en las zonas saturadas hasta en 35 por ciento “porque el desorden es el camuflaje perfecto para el delito”, la movilidad está colapsada y se ha afectado el desplazamiento de los peatones.
Asimismo, hicieron un llamado a unirse para recuperar la alcaldía ante los problemas que se han generado por la invasión del espacio público; sin embargo, señalan que el gobierno no puede renunciar a su obligación: “exigimos orden, transparencia de la autoridad y respeto a la ley”.
Mientras, ayer por la tarde los habitantes de la colonia Tabacalera expusieron los motivos por los cuales se niegan a que este año la romería navideña se instale en la explanada del Monumento a la Revolución, la cual inició con la llegada de los escenarios y fotógrafos de Santaclós y los Reyes Magos, pero que se extendió hasta llegar a Paseo de la Reforma y la calle de Gómez Farías, que tuvo que cerrarse a la circulación.
En 2023 se autorizaron vendedores también en José María Iglesias y Vallarta, “lo que congestionó la colonia y nos quedamos atrapados”. El año pasado la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, permitió otra feria en la calle Ponciano Arriaga y los vecinos tuvieron que salir a cerrar calles porque la situación se tornó muy complicada y no quieren que eso vuelva a suceder.