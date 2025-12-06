▲ Cientos de ambulantes se han apropiado de las aceras en colonias céntricas y avenidas importantes de esa demarcación, por lo que vecinos piden a las autoridades que se ponga un alto al comercio informal porque genera problemas de corrupción y omisión. Foto proporcionadas por los residentes

Vecinos de nueve colonias de la alcaldía Cuauhtémoc demandaron un “alto a la invasión” del espacio público autorizado por la demarcación que permite la ocupación del comercio ilegal en calles, parques, jardines, alamedas y hasta el arroyo vehicular.

Los residentes de las colonias Juárez, Roma, Condesa, San Rafael, Santa María la Ribera, Tabacalera, Hipódromo y Buenavista se han unido para defender la alcaldía en contra de “la corrupción y omisión”.

Asimismo, los de la Tabacalera, en una asamblea con el subsecretario de programas delegacionales, rechazaron la instalación de la romería navideña en el Monumento a la Revolución por el caos que genera el cierre de calles y que el año pasado prácticamente los dejó incomunicados.

En cada una de esas colonias se han identificado puntos de conflicto por el comercio informal: Chilpancingo e Insurgentes, avenida Cuauhtémoc, a la altura del Panteón Francés; en el jardín López Velarde, Jalapa, la Ciudad Judicial, Niños Héroes, Alameda de Santa María la Ribera, afuera de las estaciones del Metro Buenavista, San Cosme, Revolución, la Zona Rosa y muchos otros.

Ante eso, exigen a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega “orden inmediato” y respetar la ley porque la demarcación está siendo secuestrada por una invasión sin precedentes del comercio ilegal, que es “producto de la omisión y complicidad de las autoridades, que han entregado el espacio público a estructuras que operan sin ley ni respeto”.