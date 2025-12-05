De La Redacción

En poco más de 10 años, con la campaña Dona un juguete, Regala una sonrisa, la Fundación IMSS ha entregado más de 13 mil 500 juguetes a niñas y niños de todo el país que se encuentran internados en áreas pediátricas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Saúl Guadarrama Ruiz, titular de la Coordinación de Responsabilidad Social de Fundación IMSS, resaltó que la campaña estará vigente hasta el 19 de diciembre, e invitó a la población a sumarse a este esfuerzo y acudir con un juguete didáctico para niñas y niños de cualquier edad.

Detalló que los horarios para la recepción de donativos son de lunes a jueves de 9 a 17 horas, y viernes de 9 a 14 horas, en las oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma 476, en el mezanine poniente, en la colonia Juárez. Explicó que por seguridad no se pueden aceptar juguetes bélicos o que requieran baterías; tampoco peluches o pelotas.