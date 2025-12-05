Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 39
En poco más de 10 años, con la campaña Dona un juguete, Regala una sonrisa, la Fundación IMSS ha entregado más de 13 mil 500 juguetes a niñas y niños de todo el país que se encuentran internados en áreas pediátricas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Saúl Guadarrama Ruiz, titular de la Coordinación de Responsabilidad Social de Fundación IMSS, resaltó que la campaña estará vigente hasta el 19 de diciembre, e invitó a la población a sumarse a este esfuerzo y acudir con un juguete didáctico para niñas y niños de cualquier edad.
Detalló que los horarios para la recepción de donativos son de lunes a jueves de 9 a 17 horas, y viernes de 9 a 14 horas, en las oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma 476, en el mezanine poniente, en la colonia Juárez. Explicó que por seguridad no se pueden aceptar juguetes bélicos o que requieran baterías; tampoco peluches o pelotas.
“Entre más obsequios donen este año, llegaremos a más niñas y niños; les pedimos que piensen qué les hubiera gustado recibir en su infancia y así poder compartirlo con los pequeños que están en hospitalización”. Con el apoyo de personas voluntarias, de aliados estratégicos y personal de Trabajo Social, los juguetes que se logren juntar hasta el 19 de diciembre serán entregados en hospitales del IMMS con áreas de pediatría los días 25 de diciembre y 6 de enero.
En el caso de personas que no puedan acudir a las oficinas de Reforma y desean participar en la campaña, pueden realizar un donativo económico con el cual se realizará la adquisición de juguetes mediante una transferencia a la cuenta de BBVA con el número 0121-8000-1120-3105-16 a nombre de Fundación IMSS.