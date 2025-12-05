Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 39
Dos empresas y un particular fueron sancionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por incumplir los contratos correspondientes y proporcionar información falsa. Se trata de las compañías Equipos y Maquinaria Industrial de México, y Sefagus Construcciones y Arrendamientos; así como al ciudadano Héctor Gabriel Bastida González. En el caso de Equipos y Maquinaria Industrial de México, a través del órgano interno de control en la Secretaría de la Defensa, se impuso una multa de 3 millones 215 mil 940 pesos y una inhabilitación por cinco años debido a que la firma incumplió un contrato relacionado con la adquisición de material para la construcción del tramo 7 del Tren Maya, de Bacalar, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche.
Con el incumplimiento se ocasionaron daños a la institución armada que estuvo a cargo de la construcción de ese proyecto, que continúa administrando.
La compañía Sefagus Construcciones y Arrendamientos fue sancionada con una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación por un año y seis meses por “proporcionar información falsa” en un contrato adjudicado por la Comisión del Agua del estado de México. La empresa fue contratada para la ampliación y rehabilitación, en las etapas uno y dos, del sistema de agua potable en la localidad de Jaltepec Centro, municipio de San José del Rincón.
El órgano interno de control en el Instituto Mexicano del Seguro Social sancionó con una multa de 833 mil 466 pesos y una inhabilitación por un año y seis meses a Héctor Gabriel Bastida González por brindar “información falsa” al participar en la adjudicación directa para adquirir bienes de los grupos de suministro de material de curación, radiológico y de laboratorio con dos modificaciones de registros sanitarios. Las firmas y el sujeto referidos ya fueron inscritos en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones.