Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 39

Dos empresas y un particular fueron sancionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por incumplir los contratos correspondientes y proporcionar información falsa. Se trata de las compañías Equipos y Maquinaria Industrial de México, y Sefagus Construcciones y Arrendamientos; así como al ciudadano Héctor Gabriel Bastida González. En el caso de Equipos y Maquinaria Industrial de México, a través del órgano interno de control en la Secretaría de la Defensa, se impuso una multa de 3 millones 215 mil 940 pesos y una inhabilitación por cinco años debido a que la firma incumplió un contrato relacionado con la adquisición de material para la construcción del tramo 7 del Tren Maya, de Bacalar, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche.

Con el incumplimiento se ocasionaron daños a la institución armada que estuvo a cargo de la construcción de ese proyecto, que continúa administrando.

La compañía Sefagus Construcciones y Arrendamientos fue sancionada con una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación por un año y seis meses por “proporcionar información falsa” en un contrato adjudicado por la Comisión del Agua del estado de México. La empresa fue contratada para la ampliación y rehabilitación, en las etapas uno y dos, del sistema de agua potable en la localidad de Jaltepec Centro, municipio de San José del Rincón.