▲ La última Luna Fría del año se eleva en el cielo de Estambul, Turquía. Foto Ap

The Independent y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 39

La Luna alcanzó anoche su fase de plenilunio –Luna llena– coincidiendo con su paso por el punto de su órbita más cercano a la Tierra, lo que la hace ver más grande y brillante de lo habitual.

Al mismo tiempo, la superluna llegó a su punto más alto en el cielo, en un espectáculo astronómico que se pudo observar en cualquier parte del planeta.

A la Luna llena de diciembre también se le denomina Luna Fría; recibe su nombre de antiguas culturas del hemisferio norte que la asociaban con la llegada del invierno y las noches más largas del año.

La Luna Fría de esta semana es la tercera de un raro fenómeno de cuatro superlunas consecutivas, lo que acentúa su tamaño y luminosidad. El espectáculo celeste se debe a que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es perfectamente circular, sino elíptica. Por eso, la distancia entre ambos cuerpos varía a lo largo del mes. Cuando una Luna llena coincide con el punto más cercano de su órbita a la Tierra, el llamado perigeo, se produce una superluna.