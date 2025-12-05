E

l marxismo fue una teoría que se propuso captar el movimiento de la civilización moderna. Desde ese punto de vista, su lugar de enunciación resultaba anodino. El reconocimiento de la capacidad universalizante de la forma valor, de la mercancía, el trabajo abstracto y la extracción de plusvalor habilitaba que se transformara en una teoría de una cierta pretensión de totalidad.

Sin embargo, el desarrollo de la historia no sigue guiones ni libretos prestablecidos. De ser una teoría con pretensión de universalidad a partir de determinados elementos, las bifurcaciones de las formas específicas de su apropiación resultaron mucho más diversas.

Si bien podría ser cuestionable por esquemático, se puede hablar de dos grandes corrientes: aquella que durante décadas se conceptualizó como “marxismo occidental” y todas las otras, producidas mayoritariamente en lo que García Linera ha denominado “las extremidades del cuerpo social capitalista”.

Mil y un marxismos florecieron no en las universidades, cátedras o centros formativos de los grandes sindicatos obreros europeos, sino en las cruentas luchas de liberación contra el colonialismo. Y aunque muchas de estas experiencias, en su dinámica concreta, terminaron siendo una caricatura de emancipación, algunas otras ya forman parte del repertorio de la lucha política popular.

Del Caribe al mundo árabe, de Asia a las comunidades indígenas latinoamericanas, emergieron experiencias de sistematización teórica y práctica de un marxismo menos preocupado por la estética, la epistemología o la crítica abstracta del Estado y más incisivo en la forma en que se moldeaban instrumentos nacionales que permitieran la articulación política de los pueblos.

Dentro de esas experiencias, el que relata Xulio Ríos en su Marx & China: La sinización del marxismo, no es sino un capítulo más, quizá el más exitoso, de una forma de comprender las principales consideraciones a las que convocaba la teoría marxista.

La lectura de este texto aporta desde otro punto de vista la comprensión del ascenso de la China contemporánea. Alejado de cualquier tipo de reduccionismo, Ríos busca establecer –periodización de por medio– las continuidades entre el periodo maoísta y sus sucesores. Aunque consciente de grietas y fisuras, coloca el énfasis en aquello que da cohesión a un proyecto político y económico que ha alcanzado evidentes triunfos.

Sin embargo, no lo hace desde el análisis económico, menos aún del político, aunque éstos están insertos en el proceso explicativo.

Procede, en cambio, desde un mirador poco común al momento de evaluar la emergencia de China: la predisposición de un tipo de marxismo que habría logrado encontrar la cuadratura del círculo que las experiencias socialistas previas no.