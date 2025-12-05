nte la complejidad que caracteriza la vida nacional, no es arriesgado plantear que hoy el Estado nacional está necesitado del auxilio incomparable que es la Inteligencia Estratégica, recurso insustituible para el bien conducir las políticas que constituyen la gobernabilidad del país.
Hago claro que no me refiero a los logros que, apoyada en inteligencia policial u operativa , esté alcanzando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La inteligencia que ella produce y emplea tiene en su naturaleza la inmediatez, lo obligado del uso pronto, su rápida caducación. Su producción puede ser pausada, pero su validez es inestable, usarla pronto es lo acertado.
La Inteligencia Estratégica necesaria para decidir sobre asuntos trascendentes para el país requiere de amplios tiempos de estudio, realizados por personal de perfiles distintos al policía, sus trabajos, aún sobre un solo asunto, son generalmente de largo aliento y hasta de carácter permanente. Frecuentemente su universo implica asuntos internacionales.
Esta misión correspondió al Cisen, desde su creación en 1989 hasta 2025 en que se le cambió la tarea. Ahora produce, hasta donde se supone, inteligencia operativa, de inmediato empleo.
Según fue planteado en 1985, esa responsabilidad le sería atribuida a un Centro Nacional de Inteligencia Criminal (Cenic) como parte del Sistema Nacional de Inteligencia, en el que Cisen funcionaría como eje, en conjunto con otros centros como el Centro Nacional para la Planeación del Control de Drogas (Cendro) que se creó y acreditó su existencia, más el Centro Nacional de Inteligencia Criminal (Cenic), que quedó en proyecto, independientemente de los especializados en inteligencia financiera, militar, naval.
El Cenic sería una institución que tendría como mandato especializado obtener la Inteligencia Criminal para la persecución del delito federal de gran calado y cooperar con otras agencias de investigación federales y locales.
Sus formas de actuar se preveían innovadoras, pues sería el antagonista de los delitos más agresivos, no del delito común, local, responsabilidad de los estados. Su misión se centraría en el alto crimen, el duro, de naturaleza federal y complicidad transnacional. Hubiera sido sensato revivir aquel proyecto y no nulificar al Cisen, que tenía probada su evidente utilidad en el campo de la estrategia.
Si el delito que hoy nos agobia pareciera estar bien penetrado por la inteligencia de SSPC, obsérvese que aun así quedan huecos amplísimos de necesidades de inteligencia por parte de las esferas superiores del gobierno que no son cubiertos por nadie, o lo son de manera sólo aleatoria por DEFENSA o FGR.
Ese déficit es provocado por la redefinición de misiones y la nueva adscripción a la SSPC que se dio al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Lo desaparecieron sin medir consecuencias. La resultante más viva es que un país de las dimensiones y complejidad de México se ha quedado a ciegas en materia de Inteligencia Estratégica. Se sometieron los valores de la seguridad nacional a necesidades de la seguridad pública, ¡increíble!
Obsérvense los grandes espacios en que su ausencia son evidentes: Crecen los problemas mayores, sean internos o externos que, habiendo sido atendidos en forma elemental en otros tiempos, ahora se han vuelto graves, múltiples, amenazantes, interrelacionados, cotidianos, mientras que la capacidad anticipatoria de ellos se ha nulificado, sustituyéndola con opiniones personales.
El destino de la Inteligencia Estratégica es auxiliar al jefe de gobierno en la reflexión trascendental sobre riesgos o amenazas que afecten a los altos intereses nacionales. Sus conclusiones son la materia prima de las decisiones más significativas en el seno del poder. La meditación serena no puede ser sustituida por la urgencia policial. ¿entonces?
Concretamente, en esa decisión hubo una seria falta de cálculo de consecuencias, la más preocupante es que sencillamente estamos sometidos a navegar sin radares. Los peligros yacen embozados y debieran ser descubiertos antes de emerger.
Mucho más debiéramos saber, por ejemplo, del mundo, de la violencia generalizada, de nuestra economía y las transformaciones tecnológicas. Abundando, los hechos en el campo internacional se advierten sujetos a nuevas condiciones, la restitución de la concordia interna está muy lejos y las previsiones de nuestra economía no son alentadoras. ¿Complicado? Sí, así son nuestras realidades, las que enfrentamos con déficits.
Se despreció la solidez de la visión estratégica universalmente reconocida como la productora de certidumbre en apoyo de quien ejerza el deber de decidir sobre situaciones delicadas.
Abundan casos que, de haberse atendido, se hubieran prevenido hechos y consecuencias que están conmoviendo al país. No es estimulante observar que las causa de ciertas decisiones costosas políticamente eran perfectamente evitables con el trabajo metódico que la Inteligencia podía aportar si fuera apreciada como un capital de verdadera significación nacional.
El tema es retador, universalmente cada día se le considera más como indispensable recurso de excelencia, necesario en grado extremo para la mejor conducción nacional y nosotros la desechamos. ¿Qué solución sería procedente ante esa realidad?