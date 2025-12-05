A

nte la complejidad que caracteriza la vida nacional, no es arriesgado plantear que hoy el Estado nacional está necesitado del auxilio incomparable que es la Inteligencia Estratégica, recurso insustituible para el bien conducir las políticas que constituyen la gobernabilidad del país.

Hago claro que no me refiero a los logros que, apoyada en inteligencia policial u operativa , esté alcanzando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La inteligencia que ella produce y emplea tiene en su naturaleza la inmediatez, lo obligado del uso pronto, su rápida caducación. Su producción puede ser pausada, pero su validez es inestable, usarla pronto es lo acertado.

La Inteligencia Estratégica necesaria para decidir sobre asuntos trascendentes para el país requiere de amplios tiempos de estudio, realizados por personal de perfiles distintos al policía, sus trabajos, aún sobre un solo asunto, son generalmente de largo aliento y hasta de carácter permanente. Frecuentemente su universo implica asuntos internacionales.

Esta misión correspondió al Cisen, desde su creación en 1989 hasta 2025 en que se le cambió la tarea. Ahora produce, hasta donde se supone, inteligencia operativa, de inmediato empleo.

Según fue planteado en 1985, esa responsabilidad le sería atribuida a un Centro Nacional de Inteligencia Criminal (Cenic) como parte del Sistema Nacional de Inteligencia, en el que Cisen funcionaría como eje, en conjunto con otros centros como el Centro Nacional para la Planeación del Control de Drogas (Cendro) que se creó y acreditó su existencia, más el Centro Nacional de Inteligencia Criminal (Cenic), que quedó en proyecto, independientemente de los especializados en inteligencia financiera, militar, naval.

El Cenic sería una institución que tendría como mandato especializado obtener la Inteligencia Criminal para la persecución del delito federal de gran calado y cooperar con otras agencias de investigación federales y locales.

Sus formas de actuar se preveían innovadoras, pues sería el antagonista de los delitos más agresivos, no del delito común, local, responsabilidad de los estados. Su misión se centraría en el alto crimen, el duro, de naturaleza federal y complicidad transnacional. Hubiera sido sensato revivir aquel proyecto y no nulificar al Cisen, que tenía probada su evidente utilidad en el campo de la estrategia.

Si el delito que hoy nos agobia pareciera estar bien penetrado por la inteligencia de SSPC, obsérvese que aun así quedan huecos amplísimos de necesidades de inteligencia por parte de las esferas superiores del gobierno que no son cubiertos por nadie, o lo son de manera sólo aleatoria por DEFENSA o FGR.