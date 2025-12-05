César Arellano García

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 18

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que la rampa de acceso vehicular de la terminal 2 opera de manera normal, luego de que la madrugada del martes se cerró un carril por obras de mantenimiento para reparar un hundimiento de 10 centímetros “que se generó por el asentamiento natural del terreno” donde se ubica la terminal aérea.

Añadió que como parte de la remodelación funcional del AICM está por iniciar un proyecto ejecutivo que determinará las necesidades de rehabilitación integral de las rampas de acceso a la terminal 2. “Esto permitirá programar mantenimiento integral en 2026 para minimizar las afectaciones ocasionadas por futuros asentamientos naturales”.