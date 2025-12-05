Política
Dan 6 años de cárcel a sujeto por transportar metanfetamina
 
Periódico La Jornada
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 18

Un juez federal con sede en Baja California aceptó las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y decretó sentencia de seis años y ocho meses de prisión para un sujeto identificado como Amílcar C, quien fue detenido cuando transportaba 831 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina y 733 litros de la misma droga líquida.

Amílcar C fue declarado culpable del delitos contra la salud en la modalidad de transporte de la droga mencionada.

El Ministerio Público Federal dio a conocer que el ahora sentenciado fue detenido en agosto pasado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, que tras realizar la inspección a un camión de carga aseguraron un total de 831.z51 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina y 733.556 litros de la misma droga.

Los hechos tuvieron lugar en el puesto de control Cucapah, ubicado en el tramo carretero San Luis Río Colorado-Sonoyta, en Sonora.

