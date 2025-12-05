Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 18

Efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a cuatro presuntos integrantes de grupos delictivos que operaban en Michoacán y les aseguraron 13 vehículos y un artefacto explosivo.

Las autoridades federales indicaron que se “mantienen los recorridos y patrullajes de vigilancia en empacadoras, tianguis limoneros e industrias citrícolas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán”.

Como parte de las acciones emprendidas contra los actos de extorsión y otros delitos contra los productores agrícolas, del 10 de noviembre al 3 de diciembre de este año han sido detenidas 155 personas y se han asegurado 60 armas, 6 mil 971 cartuchos, 366 cargadores, 140 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 23 kilos de mariguana, 426 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de precursores químicos.