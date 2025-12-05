Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 18

En 11 meses, la Operación Frontera Norte ha logrado el aseguramiento de más de 114 mil kilogramos de droga –entre ellos, 549 kilos de fentanilo– que tenían por destino territorio estadunidense, y se decomisaron más de 7 mil armas de fuego de grueso calibre, así como más de un millón 200 mil cartuchos que provenían de Estados Unidos para los grupos delictivos que operan en territorio nacional.

Este 5 de diciembre se cumplen 11 meses de que las instituciones que integran el gabinete de seguridad han desarrollado acciones contra todos los grupos delictivos que operan en entidades colindantes con Estados Unidos.

Estas acciones se pusieron en marcha ante las demandas de México para impedir el ingreso ilegal de armas a territorio nacional, mientras el gobierno de Donald Trump solicitaba mayor combate a la producción y trasiego de fentanilo y drogas sintéticas.

En uno de los primeros resultados, ofrecidos a los tres meses de iniciado el Operativo Frontera Norte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó entonces –en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del 8 de mayo– la captura de más de 3 mil personas, el aseguramiento de 2 mil 627 armas de fuego, más de 416 mil cartuchos y más de 13 mil cargadores. También, el decomiso de “poco más de 30 toneladas de droga, entre ellas 163 kilos y más de un millón 135 mil pastillas de fentanilo”.