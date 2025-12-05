Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 18
En 11 meses, la Operación Frontera Norte ha logrado el aseguramiento de más de 114 mil kilogramos de droga –entre ellos, 549 kilos de fentanilo– que tenían por destino territorio estadunidense, y se decomisaron más de 7 mil armas de fuego de grueso calibre, así como más de un millón 200 mil cartuchos que provenían de Estados Unidos para los grupos delictivos que operan en territorio nacional.
Este 5 de diciembre se cumplen 11 meses de que las instituciones que integran el gabinete de seguridad han desarrollado acciones contra todos los grupos delictivos que operan en entidades colindantes con Estados Unidos.
Estas acciones se pusieron en marcha ante las demandas de México para impedir el ingreso ilegal de armas a territorio nacional, mientras el gobierno de Donald Trump solicitaba mayor combate a la producción y trasiego de fentanilo y drogas sintéticas.
En uno de los primeros resultados, ofrecidos a los tres meses de iniciado el Operativo Frontera Norte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó entonces –en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del 8 de mayo– la captura de más de 3 mil personas, el aseguramiento de 2 mil 627 armas de fuego, más de 416 mil cartuchos y más de 13 mil cargadores. También, el decomiso de “poco más de 30 toneladas de droga, entre ellas 163 kilos y más de un millón 135 mil pastillas de fentanilo”.
García Harfuch señaló entonces que “alrededor de 75 por ciento de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos, hecho que ha sido admitido por las autoridades estadunidenses y que ha exigido un esfuerzo conjunto de colaboración”.
Acciones
En los 11 meses de funcionamiento del Operativo Frontera Norte, día a día los elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina-Armada de México, la SSPC y la Fiscalía General de la República han llevado a cabo acciones contra los principales cárteles, como el de Sinaloa, los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y células delictivas que operan en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California y Sonora.
En ese contexto, destaca que el pasado martes en los municipios de Badiraguato, Culiacán y Cosalá, en Sinaloa, se localizaron e inhabilitaron nueve áreas de concentración de material para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 8 mil 980 litros y 250 kilos de químicos empleados en la elaboración de metanfetamina, y se estima que la “afectación económica a la delincuencia organizada es de 186 millones de pesos”.