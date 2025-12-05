▲ Elementos de la Guardia Nacional en un punto de revisión en Uruapan, Michoacán. Foto Ap

Ernesto Martínez Elorriaga y Marco Duarte

Corresponsal y Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 18

Morelia, Mich., El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer que como resultado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la entidad registró la cifra más baja de homicidio doloso en 10 años, al documentarse durante el pasado noviembre únicamente 60 eventos de ese ilícito.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal resaltó que dicha estrategia integral permitió que el estado se coloque en el sitio 12 a escala nacional en cuanto a dicho crimen, por debajo de Puebla, Jalisco y Colima.

“El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia nos va a permitir tener menor incidencia en homicidio doloso, extorsión y secuestro”, expuso el gobernador, quien refirió que la disminución de asesinatos dolosos fue resultado del trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales.

Detalló que a partir de 2015 se incrementó ese delito de manera descontrolada, pues ese año se cometieron 964 homicidios y en 2021 fueron 2 mil 761, pero desde entonces la tendencia ha sido a la baja.

Según los datos presentados en octubre de 2021, cuando se inició la actual administración estatal, la entidad registró 259 casos, lo cual muestra tendencia a aminorarse con incidencia de 76.83 por ciento, detalló Ramírez.

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz, expuso que en Morelia, la capital michoacana, se certificó una reducción de 83.33 por ciento en homicidio doloso, al pasar de 18 casos en octubre de este año a tres en noviembre. Añadió que Uruapan también muestra disminución significativa de 55.56 por ciento, al reportarse de 18 a ocho homicidios entre el citado periodo.