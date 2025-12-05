La considera una mujer honesta y gran profesional
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 17
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la llegada de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), a quien consideró “una mujer honesta y una gran profesional en su trabajo, con mucha integridad”.
Además, destacó la mandataria, cuenta con la experiencia que se requiere para el cargo, porque ya fue fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.
Sheinbaum confió en que el nombramiento de Godoy permitirá una mayor coordinación de la FGR con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las otras instancias de seguridad que hay en el país.
Subrayó que la autonomía de las fiscalías no implica que no haya coordinación interinstitucional, sino que el Poder Ejecutivo no se involucre en las decisiones adoptadas por éstas.
Destaca respaldo del Senado al nombramiento
Al reivindicar la designación que hiciera el Senado, expresó su satisfacción por el hecho de que su nombramiento fue respaldado por 97 votos.
Puntualizó que la participación de Godoy en las reuniones diarias del gabinete de seguridad será una decisión que ella deberá adoptar.
Sin embargo, consideró necesario que si la funcionaria no acude, envíe un representante todos los días para estar al tanto de las decisiones que se adopten, como ocurría bajo la gestión del ex fiscal Alejandro Gertz Manero.
“Queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el país, que es fundamental, y disminuir la impunidad”, afirmó la Presidenta.