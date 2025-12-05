Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 17

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la llegada de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), a quien consideró “una mujer honesta y una gran profesional en su trabajo, con mucha integridad”.

Además, destacó la mandataria, cuenta con la experiencia que se requiere para el cargo, porque ya fue fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.

Sheinbaum confió en que el nombramiento de Godoy permitirá una mayor coordinación de la FGR con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las otras instancias de seguridad que hay en el país.

Subrayó que la autonomía de las fiscalías no implica que no haya coordinación interinstitucional, sino que el Poder Ejecutivo no se involucre en las decisiones adoptadas por éstas.