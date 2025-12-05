Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 17

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, sumará a su equipo de colaboradores a David Boone de la Garza, quien se desempeñaba en esta administración federal como titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como al ex fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara López.

De acuerdo con fuentes de la FGR, Boone de la Garza, uno de los hombres de confianza de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, estará al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), que tiene entre sus facultades la designación de los titulares de las delegaciones de la FGR en cada entidad.

Boone de la Garza, quien cursó la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, ocupará el cargo que desempeñaba Germán Adolfo Castillo Banuet, indicaron las fuentes consultadas,