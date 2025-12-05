Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 16
En su intento de evadir a la justicia, el contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo desde agosto pasado, promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión. Está acusado de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos por presuntamente encabezar una red de corrupción relacionada con huachicol fiscal.
El marino tramitó el recurso ante el juzgado octavo de distrito en materia penal en la Ciudad de México dirigido a Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México con sede en Almoloya de Juárez, contra la orden de captura y actos privativos de la libertad.
Sin embargo, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire pidió a Farías Laguna que en un plazo de cinco días aclare su demanda, es decir, que precise por escrito cuál es el acto o actos que de manera específica desea combatir en la instancia y que atribuye a la autoridad judicial. De lo contrario, la demanda de amparo se tendrá por no presentada.
Hace unos meses, Farías Laguna promovió un primer amparo, pero Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del juzgado decimoprimero de distrito en materia penal, negó y declaró sin materia la suspensión definitiva que solicitó el marino contra la orden de arresto.
Asimismo, en noviembre, la Fiscalía General de la República solicitó la orden de aprehensión contra Farías Laguna, ya que por segunda ocasión no acudió a comparecer ante un juez federal de El Altiplano, donde estaba citado. El Ministerio Público Federal lo acusaría formalmente de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.
Farías Laguna es considerado prófugo luego de que en septiembre 14 integrantes de la red de corrupción que involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina, entre ellos su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, representantes de empresas aduaneras y funcionarios de Aduanas, fueron detenidos y sujetos a proceso penal por delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos, por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros de combustible procedente de Estados Unidos.