César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 16

En su intento de evadir a la justicia, el contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo desde agosto pasado, promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión. Está acusado de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos por presuntamente encabezar una red de corrupción relacionada con huachicol fiscal.

El marino tramitó el recurso ante el juzgado octavo de distrito en materia penal en la Ciudad de México dirigido a Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México con sede en Almoloya de Juárez, contra la orden de captura y actos privativos de la libertad.

Sin embargo, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire pidió a Farías Laguna que en un plazo de cinco días aclare su demanda, es decir, que precise por escrito cuál es el acto o actos que de manera específica desea combatir en la instancia y que atribuye a la autoridad judicial. De lo contrario, la demanda de amparo se tendrá por no presentada.

Hace unos meses, Farías Laguna promovió un primer amparo, pero Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del juzgado decimoprimero de distrito en materia penal, negó y declaró sin materia la suspensión definitiva que solicitó el marino contra la orden de arresto.