Jessika Becerra y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 16

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano señalado por presunta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos criminales.

Se trata del dueño de 50 por ciento de la franquicia de Miss Universo y de un conglomerado que incluye casinos, hospitales y empresas de seguridad.

El pasado 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República comunicó que la investigación sobre el empresario estaba en curso y se encontraba obteniendo datos.

El mismo día, Rocha Cantú se acogió al criterio de oportunidad de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada como testigo colaborador, luego de que un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de él y otras 12 personas por los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

La Jornada posee copia de esa orden de aprehensión y en ella se menciona que el empresario –quien desde el pasado 28 de noviembre obtuvo el beneficio de ser testigo colaborador– es presunto responsable de delitos en materia de hidrocarburos, tráfico de armas y delincuencia organizada.

La carpeta de investigación iniciada en 2024 refiere que su integración tuvo su origen dada “la denuncia de ese hecho delictivo perseguible de oficio, mediante escrito de denuncia anónima de 29 de noviembre de 2024, remitida por el encargado de la ventanilla única de atención mediante oficio FGR/FEMDO/VUA/2447/2024, de la cual se desprende la denuncia contra una organización criminal”.